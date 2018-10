El litoral de la Comunitat parteix d’una previsió superior al 77% per al pont de Tots els Santos

Print This Post

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha destacat aquest dimecres que els hotels del litoral de la Comunitat Valenciana “parteixen amb unes previsions superiors al 77% per al pont de Tots els Santos”.

Colomer ha avançat així els resultats de l’enquesta realitzada per Turisme Comunitat Valenciana a una mostra representativa d’hotels, tant de litoral com d’interior de la Comunitat Valenciana per als pròxims dies de l’1 al 3 de novembre.

Així,segons el sondeig referit a aquesta festivitat d’àmbit nacional, la Comunitat Valencià compte a dia d’avui amb unes reserves confirmades estimades en un 77,54% en el litoral, on el percentatge més alt ho registra Benidorm, amb un nivell de reserves que aconsegueix ja el 90%.

L’ocupació prevista en el litoral de la província de València supera el 70%. Així mateix, l’enquesta mostra que la ciutat de València aconsegueix més del 82,6% d’ocupació. Per la seua banda, el litoral de Castelló compta amb una previsió d’ocupació per a les nits de l’1 al 3 de novembre superior al 62%, i el litoral alacantí, sense incloure Benidorm, té una previsió del 65%.

Pel que fa a l’interior, les previsions per al Pont de Tots els Santos de Turisme Comunitat Valenciana indiquen que els hotels d’interior de la Comunitat Valenciana preveuen una ocupació del 68,21%.

Francesc Colomer ha afirmat que les dades del sondeig posen de manifest que “la Comunitat Valenciana segueix posicionada com una destinació preferent en el turisme nacional més enllà de la temporada alta i mostren que s’està avançant en la lluita contra la estacionalidad”.

En aquesta línia, ha apostat per “continuar treballant en l’impuls i creació de productes turístics de qualitat, com el turisme cultural, d’interior, actiu, de festivals o el turisme gastronòmic”.