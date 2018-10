L’IVASS tanca els centres d’atenció diürna de València i Castelló i el Centre Especial d’Ocupació per l’alerta meteorològica

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Institut Valencià d’Atenció Social-Sanitaria (IVASS) , adscrit a la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, manté tancats des d’ahir tard els centres d’atenció diürna de les províncies de València i Castelló, i el Centre Especial d’Ocupació de Paterna davant de les condicions meteorològiques adverses pel temporal de gota freda. Es tracta d’una mesura preventiva que s’adopta a fi d’evitar incidències que pogueren ocasionar-se en els desplaçaments de les persones usuàries fins als recursos davant dels danys ocasionats en les últimes hores per les inclemències del temps

La direcció de cada centre ha comunicat esta decisió a les famílies de les persones usuàries, a les que se’ls mantindrà al corrent de la situació a l’espera que el temps millore i puga reprendre’s amb normalitat el servici. El tancament afecta al voltant de 500 persones usuàries d’estos centres i servicis, així com als treballadors i les treballadores del CEE

Les àrees de contractacions i assumptes generals, recursos humans, prestació del servici i servicis tècnics estan en contacte permanent amb els recursos per a valorar incidències i prestar suport. Així mateix, quan remeta el temporal s’efectuarà una avaluació de danys. El personal de manteniment de l’IVASS roman operatiu per a esmenar qualsevol imprevist, encara que, de moment, no s’han produït desperfectes considerables en les instal·lacions dels centres i servicis