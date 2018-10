L’IVC celebra a la Filmoteca el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual i el de l’Animació

Print This Post

L’Institut Valencià de Cultura celebra a la Filmoteca el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual i el Dia Mundial de l’Animació amb un programa de projeccions el divendres 26, dissabte 27 i diumenge 28 d’octubre.

Amb motiu del Dia Mundial de l’Animació, la Filmoteca projecta el dissabte, 27 d’octubre, a les 20 hores, una selecció de materials elaborats per la família Pérez Arroyo que han sigut restaurats recentment per l’arxiu de la Filmoteca.

De formació autodidacta, Joaquín Pérez Arroyo i els seus fills són pioners de l’animació valenciana i van treballar des de València durant la postguerra. En una primera època, els seus curtmetratges van ser produïts per Cifesa.

Més tard, quan el No-Do va substituir els curtmetratges en les sessions de cinema, Pérez Arroyo i els seus fills van passar a realitzar treballs per a Industrias Payá i Industrias Saludes, i van crear pel·lícules en 9,5 mm i 17,5 mm per als projectors de joguets de l’època.

Una vintena d’aquelles pel·lícules, molt breus i protagonitzades pels personatges emblemàtics que va crear Pérez Arroyo (Quinito, Séneca, el pollet Rafael), podran veure’s en aquesta sessió, que es completa amb una mostra de la seua producció per a Publicitat Levante.

En aquesta mateixa sessió, també es projecten diversos curtmetratges presentats en la sisena edició del projecte Prime the Animation!, un programa itinerant, coordinat per la Universitat Politècnica de València, que reuneix una selecció dels millors curtmetratges realitzats per estudiants d’escoles d’animació de diferents països.

Prime the Animation! és una mostra internacional d’animació d’estudiants, que se celebra cada 28 d’octubre per a commemorar el Dia Mundial de l’Animació, organitzat a València conjuntament per l’Institut Valencià de Cultura i el Màster d’Animació de la Universitat Politècnica de València.

Tot i que va començar sent una mostra xicoteta, cada vegada són més les universitats, les escoles i els festivals participants. La mostra pretén crear llaços entre diferents continents perquè el treball realitzat anualment per aquests futurs professionals tinga més visibilitat a través de les escoles, els festivals i els col·laboradors implicats.

Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, la Filmoteca projecta el diumenge 28, a les 20.00 hores, el programa ‘Imatges rescatades: memòria cinematogràfica del poble valencià’, que reuneix curtmetratges familiars i d’afeccionats datats entre 1920 i 1980, i conservats i digitalitzats per l’arxiu de la Filmoteca.

Amb música de piano en directe a càrrec del mestre Arcadi Valiente, el programa serà presentat per la cap de Recuperació de la Filmoteca, Inma Trull, i la tècnica de l’arxiu fílmic, Chus Piqueras.

La campanya “Imatges per rescatar”, iniciada en 2014, reprén l’esperit de la primera iniciativa de recuperació llançada en 1990 amb uns resultats molt positius. Gràcies a aquesta, l’arxiu fílmic s’enriqueix amb uns documents de valor incalculable per a la conservació de la nostra memòria col·lectiva.

Mitjançant aquestes iniciatives, la Filmoteca s’uneix al corrent mundial que, des fa uns anys, lluita per la revaloració d’aquest patrimoni, la seua difusió i reutilització en diferents expressions artístiques.

Un any més, l’Institut Valencià de Cultura celebra a la Filmoteca el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual amb la finalitat de posar en valor la important tasca que els arxivers i arxiveres fílmics duem a terme per a garantir la salvaguarda de les imatges en moviment, part imprescindible de la memòria del segle XX.