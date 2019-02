L’IVC presenta a La Filmoteca una retrospectiva completa de Stanley Kubrick

Connect on Linked in

La Filmoteca presenta una retrospectiva completa del cineasta nord-americà Stanley Kubrick, després de la culminació de l’extens cicle dedicat a Ingmar Bergman. Del 5 de febrer al 30 d’abril, el cicle ‘Tot Kubrick’ ofereix la filmografia integral del cineasta nord-americà, des dels seus inicis professionals a principis de la dècada dels cinquanta.

La retrospectiva s’inicia el dimarts. 5 de febrer. amb la projecció d’un programa compost per les seues quatre primeres pel·lícules: els curtmetratges documentals ‘Day of the Fight’ (1951), ‘Flying Padre’ (1951) i ‘The Seafers’ (1952), a més del migmetratge bèl·lic ‘Miedo y deseo’ (1953), que ha estat oblidat durant molts anys.

Considerat com un dels cineastes més influents del segle XX, Stanley Kubrick (1928-1999) destaca tant per la seua precisió tècnica com per la gran estilització de les seues pel·lícules i el seu marcat simbolisme. Des de les seues primeres pel·lícules, demostra ser un director inclassificable, diferent dels altres, fins i tot en pel·lícules de cinema negre com ‘El beso del asesino’ (1955) o ‘Atraco perfecto’ (1956), considerada ja com un clàssic.

Kubrick es consagra com a director de cinema amb ‘Senderos de gloria’ (1957), una producció del gènere bèl·lic que paradoxalment era un dur manifest contra la guerra. Ambientada en la Primera Guerra Mundial, la pel·lícula va ser prohibida a França per considerar-se un insult a l’exercit gal i no es va estrenar al nostre país fins a 1986.

El director nord-americà assoleix la fama amb ‘Espartaco’ (1960), la seua primera producció d’alt pressupost, amb la qual obté quatre Oscars pel seu gran mestratge tècnic i l’espectacularitat de les escenes de lluita. Tot i tractar-se d’una pel·lícula històrica sobre la revoltes d’esclaus a l’antiga Roma, ‘Espartaco’ conté una combinació de política i ambigüitat sexual que va ser motiu d’escàndol en la seua època.

El cicle que es podrà veure durant el mes de febrer es tanca amb ‘Teléfono rojo. ¿Volamos hacia Moscú?’ (1963), una comèdia sinistra d’humor negre sobre la guerra freda i l’amenaça nuclear protagonitzada per Peter Sellers, que interpreta tres papers.

A partir de març es podran veure a La Filmoteca pel·lícules tan significades en la història del cinema com ‘Lolita’ (1962), ‘2001: Una odisea del espacio’ (1968), ‘La naranja mecánica’ (1971), ‘Barry Lyndon’ (1975), ‘El resplandor’ (1980), ‘La chaqueta metálica’ (1987) i ‘Eyes Wide Shut’ (1999), a més d”A.I. Inteligencia Artificial’, una pel·lícula d’Steven Spielberg sobre un projecte de Kubrick.

Kubrick, un mestre del cinema

Sobre la importància que té en la història del cinema, Martin Scorsese va assenyalar que “Stanley Kubrick va ser un dels pocs mestres moderns que hem tingut, i he vist i estudiat les seues pel·lícules en repetides ocasions al llarg dels anys. Era únic, en el sentit que en cada nova pel·lícula redefinia el medi i les seues possibilitats. Però era més que un innovador de les tècniques”.

Sobre Kubrick, Scorsese també va dir: “Com tots els visionaris, deia la veritat. I no importa com creguem sentir-nos de còmodes amb la veritat; quan estem obligats a mirar-la de front, sempre causa un xoc profund”.