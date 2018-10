EL PP d’ Alzira condena les manifestacions catalanistas

Connect on Linked in

“El alcalde izó por la tarde una “quatribarrada” en la Creu Coberta, lugar donde la tradición dice que murió Jaume I”

“La concejal de Cultura es la organizadora del festival en el que ayer se lanzaron proclamas independentistas y a favor de los políticos presos”

“No ens callarem davant l´imposició de qualsevol postulat o consigna que ataque la nostra identitat com a poble, ni que traicione la memòria i obra del rei Jaume I”

El día en el que los valencianos celebramos nuestro día, el tripartito local se ha encargado de teñirlo de catalanismo.

Ayer por la

castellà » valencià valencià » castellà francés » valencià (versió en proves) valencià » francés (versió en proves) anglés » valencià (versió en proves) valencià » anglés (versió en proves) portugués » valencià (versió en proves) valencià » portugués (versió en proves) Marca les paraules desconegudes Traducció “L’alcalde va hissar a la vesprada una “*quatribarrada” en la *Creu *Coberta, lloc on la tradició diu que va morir Jaume I”

“La regidor de Cultura és l’organitzadora del festival en el qual ahir es van llançar proclames independentistes i a favor dels polítics presos”“No *ens *callarem *davant l´*imposició de *qualsevol *postulat o consigna que ataque la *nostra *identitat *com a *poble, ni que traïsca la *memòria i obra del *rei Jaume I” “L’alcalde va hissar a la vesprada una “*quatribarrada” en la *Creu *Coberta, lloc on la tradició diu que va morir Jaume I”“La regidor de Cultura és l’organitzadora del festival en el qual ahir es van llançar proclames independentistes i a favor dels polítics presos”“No *ens *callarem *davant l´*imposició de *qualsevol *postulat o consigna que ataque la *nostra *identitat *com a *poble, ni que traïsca la *memòria i obra del *rei Jaume I” El dia en el qual els valencians celebrem el nostre dia, el tripartit local s’ha encarregat de tenyir-ho de catalanisme. Ahir a la vesprada l’alcalde Alzira juntament amb alcaldes d’altres municipis de la comarca, van hissar una “*quatribarrada” en la *Creu *Coberta, lloc on la tradició assenyala que va morir Jaume I.

tarde el alcalde Alzira junto con alcaldes de otros municipios de la comarca, izaron una “quatribarrada” en la Creu Coberta, lugar donde la tradición señala que murió Jaume I.

Por la noche, la concejal de cultura había organizado un festival de grupos catalanistas en el que se acabaron lanzando consignas independentistas, y a favor de los supuestos presos políticos, además de un sinfín de “esteladas”, la bandera independentista catalana. Todo ello con la participación entre bamabalinas de los concejales del tripartito, con el alcalde y la concejal de Cultura a la cabeza, ambos de Compromís per Alzira.

Desde el Partit Popular de Alzira condenamos que el Ayuntamiento pagara con dinero público actos pro independentistas y catalanistas, más si cabe en la víspera del día de los valencianos, el 9 d´Octubre.

Como esta mañana ha dicho nuestro portavoz, José Andrés Hernández, en su discurso en el acto institucional del 9 d´Octubre: “Desde el PP d´Alzira condemnem que ahir s´atacaren en Alzira les nostres senyes d´identitat on diu la tradició que va morir Jaume I i al recinte firal. No ens callarem davant l´imposició de qualsevol postulat o consigna que ataque la nostra identitat com a poble, ni que traicione la memòria i obra del rei Jaume I.És per això que demanem la dimissió de l´Alcalde i de la regidora de Cultura.”

Partit Popular Alzira