Al llar de jubilats i pensionistes de Benifaió s’ha dut a terme amb èxit el taller ‘Esquena sana’

El llar de jubilats i pensionistes de Benifaió ha finalitzat la seua setmana cultural en la que ha estat repleta d’activitats amb un taller que es diu ‘Esquena sana’, organitzat per la Diputació i l’ajuntament de Benifaió. Unes 20 persones han acudit per a millorar l’estat de la seua esquena o saber com tractaria bé.

És molt important saber com col·locar l’esquena i no fer res que no toque.

Estos exercicis han tingut lloc en el mateix llar de jubilats. Una xerrada per a saber que és el que anaven a fer i així tot seguit posar-se en marxa.

Acabaren el taller amb somriures en la cara i és què no hi ha res millor que fer allò que més t’agrada, amb bona companyia i guanyant salut.