Els llauradors de Cullera podran alertar per Whatsapp del robatori de melons

La regidoria d’Agricultura posa en marxa la campanya ‘Que no ens toquen els melons’ per previndre la sostreta de collites

CULLERA. 15-06-18. Els productors de melons de Cullera ho tindran més fàcil enguany per alertar del robatori de les seues collites. La Guàrdia Civil ha posat en servei un número de telèfon directe per tal que els llauradors avisen de qualsevol intent o sospita de sostreta en les seues parcel·les. La iniciativa s’emmarca en la campanya ‘Que no ens toquen els melons’, impulsada per la regidoria d’Agricultura, dirigida per Hugo Font.

Podran fer-ho telefonant o enviant un missatge, fotos o vídeos al número 608460139. «D’esta forma serà més ràpid actuar i articular una resposta», ha assenyalat Font. El regidor destaca que amb esta i altres mesures addicionals «millorem i ampliem el dispositiu dels anys anteriors».

Esta setmana s’ha mantingut una reunió de coordinació en la qual hi han participat, a banda dels responsables polítics de l’àrea d’Agricultura, la Policia Local, la Guàrdia Civil, el Grup Roca de la Benemèrita, Protecció Civil, Cullercoop i els principals productors de melons del municipi.

La vigilància s’intensifica amb motiu de la campanya d’esta fruita d’estiu i compta amb l’aval dels bons resultats dels anys anteriors. «Hi haurà més controls als camps», assegura Hugo Font, en el que suposa un intent de les Forces i Cossos de Seguretat de tindre més presència en el terme.

En eixe sentit, la regidoria d’Agricultura recorda aquells llauradors que puguen vore’s afectats per un robatori que en cap cas intenten actuar pel seu compte i que sempre donen avís a la Policia Local o a la Guàrdia Civil per tal de no posar-se en risc de forma innecessària.

Controls

Per la seua banda, la Policia Local realitzarà tasques de vigilància fins que acabe la campanya i comptarà amb la col·laboració de Protecció Civil.

Així mateix, s’ha facilitat a la Guàrdia Civil un llistat dels propietaris de les parcel·les i dels productors per tal que els resulte més senzill identificar possibles lladres de collites en cas d’observar moviments de persones no habituals en els terrenys de cultiu.

Hugo Font explica, a més, que la Benemèrita efectuarà controls de mercaderia a les fruiteries per tal de comprovar la procedència dels melons que es posen a la venda i dissuadir aquells que tinguen la temptació de vendre mercaderia robada.

Finalment, el regidor d’Agricultura ha destacat la col·laboració entre tots els implicats i ha reafirmat el compromís de l’ajuntament en la defensa dels interessos del sector agrari local.