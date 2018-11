El llibre «D’Alzira la Reganyà. I a l’escola tastaràs» aplega als centres educatius

Connect on Linked in

La Regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus i l’Agència de Desenvolupament Local, IDEA, junt amb el Gremi de Forners d’Alzira han publicat el conte «D’Alzira la Reganyà. I a l’escola tastaràs» que ha estat editat per Reclam Editorial, dins de la campanya de promoció de la Reganyà.

L’objectiu de la realització d’aquest llibre consisteix en donar a conèixer als més menuts també un dels nostres productes locals. Un total de 963 còpies, en doble edició en valencià i anglés, es repartiran pels centres educatius de la nostra ciutat d’aquest conte infantil que està dirigit als i a les alumnes de Primària. Junt als centres educatius i els i les forneres d’Alzira es donaran a conéixer els nostres forns i s’utilitzarà com a material didàctic a partir d’aquest mes de novembre.

El pròxim dimecres dia 14 es farà un acte públic de presentació del llibre, amb l’autor, l’editorial i altres representants, a les 19.00 hores en la Casa de la Cultura.

Ivan Martínez, regidor de l’Àrea: «Des de l’Ajuntament ens ficàrem com a un dels nostres objectius posar en valor els nostres productes locals com ara la Reganyà, per tal de potenciar el nostre comerç i gastronomia, així com el treball dels professionals forners de la nostra ciutat. Hem portat la Reganyà a diversos certàmens, també internacionals, però també volem donar a conéixer els nostres forns tradicionals als més menuts d’Alzira.»