Lliurament dels Premis del II Certament de Relats Beatriu Civera

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El Saló de Cristall de l’Ajuntament de València ha acollit el lliurament.

Els premis del II Certamen de Relats Beatriu Civera han sigut entregats al Saló de Cristall de l’Ajuntament de València.

L’objectiu del concurs és la redacció d’una narració breu, original i inèdita, amb un contingut que tracte sobre la superació dels estereotips assignats a l’empoderament de les dones i la visibilització de figures femenines que es puguen prendre com a referents.

La regidora d’Igualtat, Isabel Lozano, ha presidit l’acte i a més ha format part del jurat que ha triat les tres guanyadores.

Aquest concurs que du el nom de Beatriu Civera és un homenatge a una de les veus literàries femenines més importants. Un concurs que ha volgut donar importància a la vida i lluita de la periodista i escriptora que malgrat les dificultats de l’època, va seguir la seua vocació.

Els tres premis han sigut atorgats a Nuria García per ‘Llarga Vida al Hardcore’, María Asunción Bonilla per ‘La Cambra obscura’ i Miguel Àngel Romero per ‘Bruna Albesa’, als qui se’ls compensarà amb 1.500 euros, 750 euros i 500 euros respectivament.

A més, es publicaran els dotze millors treballs, inclosos els tres guanyadors.