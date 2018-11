L’obra de teatre ‘Genovese’ convida a reflexionar aquest divendres a Almussafes sobre la violència de gènere

Connect on Linked in

La companyia ‘Groc Teatre’ acosta a la ciutadania en aquesta obra la història de l’assassinat d’una xica a Nova York en 1964

Les entrades, poden adquirir-se en la taquilla de la infraestructura i a través de www.reservaentradas.com

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Almussafes ha programat per a aquest divendres 30 de novembre a les 22.30 hores la representació de l’obra de teatre ‘Genovese’, que explica la història d’una xica assassinada en 1964 a Nova York després de ser violada. Les entrades estan ja a la venda per cinc euros en la recepció del Centre Cultural, edifici en el qual es representarà, i també en www.reservaentradas.com. La companyia ‘Groc Teatre’ porta així a la localitat un muntatge escrit i dirigit per Miguel Ferrando Rocher i protagonitzat per Amparo Marí i Ilion Trebcika en el qual també han participat un ampli equip del que formen part Laura Romero (assessora de moviments), Luis Crespo (espai escènic), Carlos Martínez-Bernal (música), Marta Gabalda (lletres), Víctor Antón (disseny d’il·luminació) i Teresa Juan (vestuari).

Aquesta iniciativa està concebuda com una eina de conscienciació al voltant de la xacra de la violència de gènere i el consistori l’ha inclòs en la seua agenda d’activitats coincidint amb la commemoració diumenge passat 25 de novembre del Dia Internacional contra les Violències Masclistes. En la reivindicació, l’àrea d’Igualtat municipal ja ha oferit a la ciutadania un recital poètic, una exposició de l’IVAJ i una conferència sobre autoestima i emocions. Així mateix, també ha instal·lat un Punt Violeta en el qual ha informat sobre assetjament sexual. Per a concloure la programació, està prevista també la inauguració el pròxim 12 de desembre de l’exposició ‘Eminències Valencianes’, que mostra les aportacions recents a la societat de les dones en àmbits com les ciències, la literatura, la cultura o l’esport.