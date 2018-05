L’obra, que es presenta ara en Algemesí ja va per la tercera edició, ha sigut guardonada com a Millor Llibre d’Almeria de l’any 2017 en els III Premis Circulo Rojo

Connect on Linked in

El convent de Sant Vicent protagonista de la novel•la històrica “Madre anoche en las trincheras”

Felipe Corral Martínez és ferit de bala al front de Teruel el febrer de 1938 quan lluitava en l’Exèrcit Popular de la República durant la Guerra Civil. Després de sobreviure miraculosament a un cruent atac de l’enemic, el soldat va ser traslladat a l’hospital militar d’Algemesí, situat al Convent de Sant Vicent. Actualment, aquest edifici alberga el Museu Valencià de la Festa i ha sigut el lloc escollit per a presentar el llibre Madre anoche en las trincheras. Dos hermanos de Serón en la guerra de España de l’escriptor d’Almeria Fran Martín, aquest divendres 11 de maig a les 19:30h.

La novel•la ha recorregut mitja Espanya buscant portar la història allà per on els protagonistes van passar durant el conflicte bèl•lic. Ara ha aplegat el torn d’Algemesí, on Felipe va estar ingressat durant dos mesos. Publicada l’octubre de 2016 pel segell editorial Circulo Rojo, l’obra ha sigut guardonada com a Millor Llibre d’Almería de l’any 2017 en els III Premis Circulo Rojo i, després d’un any i mig al mercat, ja va per la tercera edició.

Aquesta obra té el seu germen en l’aparició de 36 cartes originals pertanyents a dos oncles de l’alumna de Batxillerat d’Almeria, Estela Marc Ortega, que sense dubtar-ho les va posar a disposició del seu professor, el qual després de dos anys d’atzaroses investigacions va poder reconstruir tots els detalls dels germans Miguel i Felipe Corral Martínez a l’Exèrcit Popular de la República i també les circumstàncies vitals que esdevenien a la casa de la mare de tots dos, Carmen Martínez Cano. El Madrid assetjat per les tropes colpistes, la batalla de Terol, la Borsa de Bielsa o la Batalla de l’Ebre són alguns dels llocs pels quals van passar aquests dos germans d’Almeria i que el lector podrà conéixer vivint gairebé en primera persona els esdeveniments. Els hospitals de sanitat militar, l’alimentació, com rebien les cartes del front a la rereguarda o la repressió franquista seran altres dels elements que l’historiador d’Almeria desglossarà en la presentació que estarà organitzada per la Regidoria d’Igualtat d’Algemesí.

Finalment, afegir que l’obra ha estat presentada ja a Bielsa, València, Corbera d’Ebre, Granada, Jaén, en molts llocs d’Almeria i que el 12 de maig arribarà a Sant Sebastià dels Reis a Madrid. I al matí d’aquest mateix dia 12 de maig farà el mateix a Belchite (Saragossa).