L’ocupació turística torna a pujar a Cullera durant maig i juny

El govern valora positivament l’impacte de les campanyes de promoció i el Programa 52 de desestacionalització

CULLERA. 26-06-18. El govern de Cullera ha valorat «positivament» el primer semestre d’aplicació del Programa 52 de desestacionalització turística i l’AirPlan-E, el pla de promoció internacional de la ciutat que es desenvolupa en diverses ciutats i les seues respectives àrees metropolitanes que compten amb vol directe amb Manises.

L’alcalde, Jordi Mayor, estima que «l’impacte ha sigut positiu perquè hem portat esdeveniments a la nostra ciutat que han ajudat a reforçar els mesos que tradicionalment tenen menor ocupació i hem fet visible la nostra marca en mercats com ara França, Alemanya, Anglaterra, Holanda, Bèlgica i Suïssa així com en diferents punts de la geografia nacional».

Gràcies al Programa 52 durant estos primers mesos de l’any s’han organitzat a Cullera esdeveniments en mesos en els quals abans a penes hi havia activitats fora del que és habitual. L’alcalde ha fet referència al memorial Ángel Nieto, el De punta a punta de BMW o els diferents congressos que han tingut lloc en la ciutat, com a exemple d’algunes de les principals activitats turístiques impulsades per la regidoria de Turisme.

«Estes accions conjuntament amb el potencial que ja per si mateix tenen les Falles, Setmana Santa i Pasqua i les Festes Majors han contribuït a dinamitzar l’activitat turística a Cullera», ha comentat.

Mayor ha assenyalat que l’ocupació al maig d’enguany ha sigut del 61 %, cinc punts superior a la del mateix període de 2017. Pel que fa a la primera quinzena de juny, a falta dels resultats definitius de tot el mes, els hotels van arribar al 64 % d’ocupació de les seues places, els apartaments van fregar el 45 % i la resta d’allotjaments van superar el 50 %.

Caldrà sumar les dades de la segona quinzena, que s’estimen encara millors «amb el que estaríem davant el millor juny de la sèrie històrica», avança Mayor.

En eixe sentit, la màxima autoritat local argumenta que «les xifres dels tres anys de govern en matèria turística són incontestables». «Enfront d’una Cullera que solament es promocionava puntualment en fires i que registrava les pitjors dades en dècades, amb les nostres polítiques hem contribuït a rellançar la destinació amb diverses iniciatives, impulsant el motor econòmic de la nostra localitat i convertint-nos en una destinació referent de la costa mediterrània», assenyala el primer edil.

Col·laboració empresarial

Un altre dels aspectes que ressalta el govern d’esta nova etapa és el «perfecte enteniment» existent entre l’ajuntament i els empresaris del sector. «Estem treballant de forma col·laborativa des del principi de la legislatura i açò es nota. Les dinàmiques són unes altres, positives, i entre tots estem apostant fort per rellançar la marca i les xifres avalen esta política», conclou Mayor.