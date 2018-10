Connect on Linked in

Premi NovaGob Excelencia 2018 per al projecte ‘La Clau Alzira: Humanizando trámites’.

L’Oficina d’atenció Ciutadana la Clau, rep el Premi NovaGob Excelencia 2018 pel projecte ‘La Clau Alzira: Humanizando trámites’.

00205

Pròximament, els diez 24, 25 i 26 d’octubre, es celebra a Toledo, el Congrés Iberoamericà d’Innovació Pública NovaGob 2018, en la seu de la ‘Escuela de Administración Regional’.

L’Ajuntament d’Alzira participa en el Congrés per a recollir el premi al projecte ‘La Clau Alzira: Humanizando trámites’, atorgat a esta oficina per ser impulsora de d’innovació per a crear valor públic i per la seua gestió eficient i proactiva amb la ciutadania.

Este premi ve a confirmar les il·lusions que tenen posades en esta oficina.

El Congrés NovaGob aposta pels valors, la tecnología i les persones per aprofitar tot el potencial que tenen les organitzacions publiques. És el motor de debat sobre els reptes del present i futur de l’Administració Pública i l’aparador per a visibilitzar l’impacte de l’innovació i els protagonistes, ja que a més, acull la cerimònia d’entrega dels Premis NovaGob Excel.lència.