L’Oficina de Sostenibilitat Local i AVIVA llancen un concurs per a rifar 30 borses més de tela

Durant la setmana passada, l’Oficina de Sostenibilitat Local i AVIVA, dependents de les regidories de Medi ambient i Promoció del Valencià que dirigeixen les regidores Lluna Àrias i Maria Viu, respectivament, van eixir al carrer per a presentar la campanya de conscienciació “Burjassot sense plàstic”. Així, durant tres dies, els tècnics d’ambdues regidories van eixir al carrer per a intercanviar amb la ciutadania bosses de plàstic per bosses de roba. Unes colorides borses que, a més de venir il·lustrades amb colorides fruites i hortalisses, tenen també impreses típiques expressions valencianes que fan referència a diferents vegetals.

Amb motiu del Dia Mundial del Medi ambient, que es va celebrar ahir, 5 de juny, l’Oficina de Sostenibilitat Local no vol que persones interessades es queden sense la seua borsa, així que ha llançat un concurs en el qual els ciutadans i ciutadanes poden participar a través de la xarxa social Facebook i guanyar així una de les 30 bosses de roba que es rifan.

Per a participar, cal seguir uns senzills passos. En primer lloc, cal seguir a la pàgina de Facebook de l’Oficina de Sostenibilitat Local. A continuació, escriure i publicar un comentari en la publicació que fa referència al concurs, etiquetant a més a un amic/a de Fb, animant-ho al fet que seguisca el mateix procediment i que, a més, es decidisca a donar l’esquena al plàstic. Gens més.

L’Oficina de Sostenibilitat Local informa que hi ha fins al 12 de juny, a les 13h, per a participar en aquest concurs. Posteriorment, es publicarà en aqueixa mateixa pàgina, el nom dels guanyadors i guanyadores de les bosses de roba amb missatge. També serviran els comentaris que es realitzen en la publicació sobre el concurs que AVIVA ha realitzat en el seu propi mur de Facebook.