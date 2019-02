L’Orquestra Simfònica RTVE oferirà a l’abril un concert a Cullera

Print This Post

Servirà com a posada de llarg del festival CullerArts i impulsa la candidatura a ciutat musical de la Unesco

Veïns i visitants podran gaudir de la música al més alt nivell la pròxima primavera a Cullera. L’Orquestra Simfònica RTVE oferirà un concert extraordinari a l’Auditori Municipal el 14 d’abril a partir de les 20 hores.

Serà la primera vegada que esta agrupació visite la capital turística de la Ribera en un concert que s’emmarca dins de la programació prèvia al festival de música d’orquestra CullerArts, el qual se celebra per primera vegada el mes vinent de setembre i que va ser presentat el passat 24 de gener en el Real Conservatorio de Música de Madrid.

Al capdavant de l’orquestra actuarà com a director convidat el també director artístic de CullerArts, Cristóbal Soler, amb un programa potent compost d’obres de Hahn, Mozart i Schumann.

Dissabte passat, representants de l’orquestra i de l’ajuntament van visitar les instal·lacions de l’auditori, on es va celebrar una reunió tècnica per a tancar l’actuació, polir les necessitats d’infraestructures i garantir les condicions necessàries per a oferir un espectacle a l’altura de l’orquestra convidada.

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, i la primera tinent d’alcalde i regidora delegada d’Activitats Musicals, Sílvia Roca, van ser els amfitrions de la visita en la qual també va estar present Manuel Ventero, gerent de l’orquestra i el mateix Soler.

Jordi Mayor ha indicat que «Cullera es posiciona una vegada més com a ciutat musical referent» en la Comunitat Valenciana i ha destacat l’aposta del consistori per ampliar l’oferta cultural amb accions com el festival CullerArts.

Roca, per part seua, es mostra convençuda que «CullerArts ve a ocupar un buit que encara existia en la nostra programació musical, centrada sobretot en la música de banda en la qual som líders, i servix d’ajuda per a la candidatura del municipi al nomenament com a ciutat musical de la Unesco».



Així mateix, Soler ha apuntat que l’actuació de l’Orquestra Simfònica RTVE serà «la posada de llarg de CullerArts», que s’estrenarà amb magnificència amb una orquestra de prestigi internacional, la qual cosa representa una «magnífic començament» en la seua marxa.

Excel·lència



No és per a menys. L’Orquestra Simfònica RTVE compta amb un elenc de 80 músics dels més prestigiosos del país. És una formació simfònico-coral dedicada a la interpretació i difusió de la cultura musical de qualitat. Es tracta de l’única institució simfònico-coral a Espanya que complix una funció audiovisual intrínseca perquè tot el que interpreta es difon a través de TVE, RNE i Rtve.es, al mateix temps que desenvolupa una intensa activitat en l’enregistrament de sintonies de ràdio i televisió, així com de bandes sonores de sèries de TVE i de pel·lícules nacionals i internacionals. La seua presència és habitual en els principals festivals espanyols, i la seua dimensió internacional es forja a través dels intercanvis amb la UER, i de les seues gires i actuacions a l’estranger.



Entre els guardons rebuts recentment figuren la Medalla d’Honor del Festival Internacional de Música i Dansa de Granada; Antena d’Or Extraordinària a l’Orquestra Simfònica i Cor RTVE, atorgada per la Federació d’Associacions de Ràdio i Televisió d’Espanya; Premi Iris a la Millor Banda Sonora per la sèrie de TVE Isabel, concedit al compositor Federico Jusid i a l’Orquestra Simfònica i Cor RTVE; i Premi Iris Especial de l’Acadèmia de les Ciències i les Arts de Televisió a l’Orquestra Simfònica RTVE pels seus 50 anys de brillant trajectòria professional i per la seua aportació a la cultura musical espanyola.