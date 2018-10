L’Orquestra de València i la Banda Municipal oferiran concerts els dies 5 i 7 d’octubre en el Palau de la Música

Destaca l’homenatge a la compositora Matilde Salvador

L’Orquestra de València i la Banda Municipal de València tornaran a protagonitzar els concerts gratuïts que commemoren la celebració del 9 d’Octubre. Els dies 5 i 7 estaran en el Palau de la Música, mentre que el 6 visitaran l’Auditori de Castelló, sempre a les 19.30 hores.

Divendres 5 d’octubre, a les 19.30 hores, l’Orquestra de València presentarà al públic un programa que, sota la batuta de Manuel Galduf, destaca per l’homenatge a Matilde Salvador (que va faltar en 2007), qui enguany hauria sigut centenària. D’esta manera, l’Orquestra interpretarà en primer lloc «Ecos de la Alhambra» del compositor valencià Luís Sánchez i la cantata «Les Hores» per a cor, baríton solista i orquestra, de Matilde Salvador, en la qual participaran el Cor de la Generalitat Valenciana i el baríton José Antonio López.

A més d’assídua al Palau de la Música, Matilde Salvador va ser una artista polifacètica i compromesa, una de les persones fonamentals de la cultura musical valenciana i la primera dona que va estrenar una òpera en el Liceu de Barcelona. Així mateix, es podrà escoltar la famosa suite simfònica «Scheherazade» de Nicolai Rimski-Korsakov, basada en la col·lecció medieval àrab de relats escrits en Las Mil y Una Noches. Conclourà el concert amb l’Himne de la Comunitat Valenciana del mestre Serrano.

Dissabte 6 d’octubre, a la mateixa hora, l’Orquestra visitarà el Auditori de Castelló amb el mateix repertori.

La regidora de Cultura i presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello, ha volgut «convidar als valencians i valencianes a assistir i gaudir d’estos dos concerts, especialment dissenyats per a celebrar el nostre gran dia i que estan protagonitzats, com no podia ser d’una altra manera, per la nostra música, cantants i grups valencians». Per al director de la institució, Vicent Ros, el públic podrà escoltar dos programes que es caracteritzen per «el merescut record a la nostra compositora Matilde Salvador amb una de les seues obres més importants i per l’espectacularitat del concert de la Banda Municipal, ple de folklore valencià i que no deixarà indiferent ningú».

Diumenge 7 d’octubre, també a les 19.30 hores, la Banda Municipal i el seu titular Rafael Sanz-Espert, interpretarà un programa que engloba música de les tres províncies de la Comunitat. D’esta manera, el públic assistent podrà escoltar el pasdoble de concert «Stachel» d’Amparo Edo, «Fadrell» de Perfecte Artola, la simfonia per a instruments de vent «Entorns» d’Estimant Blanquer, la «Rapsòdia Valenciana» de Manuel Penella, «Dinámicos» de Francisco Valor, la marxa mora «Kapytan» de Saül Gómez, la «Muixeranga al Cel» de Juan Carlos Sempere, i les dos tradicionals «Jota de Sant Jaume» i el «Bolero de L’Alcúdia». Un concert molt especial en el qual també participaran Xavier Benedito (‘Xavi de Bétera’) i Patxi Ferrer Real en el Cant d’Estil, la Colla Federal de la FVDiT, les Dansaires del Tramusser d’Almussafes, la Jove Muixeranga de València i la Rondalla “Arnadí”. El concert conclourà, de nou, amb l’Himne de la Comunitat Valenciana del mestre Serrano.