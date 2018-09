Los Morancos i el Mag Yunke omplen Picassent d’humor i màgia amb els seus espectacles

Connect on Linked in

El duo humorístic i el ‘millor mag del món’ conciten l’interés del públic de totes les edats

Picassent va viure ahir una jornada plena d’humor i màgia de la mà de Los Morancos i el Mag Yunke, que van oferir els seus espectacles per a un públic de totes les edats. Una vesprada-nit d’art que, sens dubte, era un dels dies més esperats a les Festes Majors en honor a la Mare de Déu de Vallivana.

El primer a actuar va ser el Mag Yunke, no debades parlem del ‘millor mag del món’, un reconeixement que va obtenir l’any 2016 en el Concurs Mundial de Màgia i que ahir va poder mostrar als picassentins i picassentines que ompliren la plaça d’Europa. Un dels grans il·lusionistes del nostre temps va aterrar a Picassent on va alternar misteri, risc i bellesa a parts iguals. El mag Yunke ha dut la seua màgia pels cinc continents i a molts platós de televisió, encara que reivindica el seu origen, a la província de Castelló.

En diverses ocasions, grans i xiquets van ser convidats a pujar a l’escenari per tal de comprovar de primera mà la capacitat de Yunke en enganyar els ulls i fer màgia quasi impossible de creure. A més a més, els voluntaris l’ajudaren a fer tot el públic còmplice de moments absolutament màgics e inexplicables.

Poc després, al pati de l’IES l’Om va ser el torn de Los Morancos, que no van parar de fer riure a les vora mil persones que van acudir a la cita humorística. El seu espectacle ‘Antónimos’ va provocar rialles continuades en un públic de totes les edats, incloses famílies senceres, que no varen voler perdre’s un dels plats forts de les Festes Majors d’enguany.

Diàlegs, cançons que el duo sevillà va proposar dalt l’escenari en una proposta teatral on no van faltar els seus clàssics, com ara Antonia i Omaita. Els germans César i Jorge Cadaval no van decebre un públic entregat que va passar una nit divertida i molt entretinguda, on Los Morancos van connectar amb l’auditori d’allò més bé.

Una jornada preludi dels dies grans de les Festes Majors, on se celebrarà el dissabte el Dia de la Vallivana i el diumenge, el Dia del Crist de la Fe. Picassent continua vivint les seues festes patronals i hui divendres ho farà de la mà de Núria Fergó amb la companyia de la Banda Simfònica de la Societat Artístic Musical (SAM) de Picassent en un concert amb Felipe Garpe i els seus mariaxis, tota una fusió.