L’ultrafondista almussafeny Mario Márquez Vázquez supera les cent maratons

L’esportista ocupa el lloc 29 en el rànquing nacional de persones amb més maratons a les seues esquenes i és el més jove que apareix en la llista

Aquest mes d’abril té previst córrer les maratons de Saragossa, Madrid i Jerez de la Frontera en tres caps de setmana seguits

Almussafes, a 4 d’abril de 2018. L’almussafeny Mario Márquez Vázquez ja suma 105 maratons en la seua trajectòria esportiva. El passat mes de novembre de 2017 va aconseguir la número 100 en la prova de València, esdeveniment en el qual va debutar en aquesta modalitat l’any 1993. Des que va començar a córrer amb 14 anys, l’esportista té el mèrit d’haver sigut un dels pioners de la Comunitat Valenciana tant en maratons com en triatlons i el ritme que segueix en la seua participació en carreres l’ha portat a situar-se en el lloc 29 en el rànquing nacional dels espanyols amb més maratons disputades, sent a més el més jove que apareix en la llista. Aquest mes d’abril participarà en les maratons de Saragossa, Madrid i Jerez de la Frontera.

Almussafes és el bressol de molts de les grans esportistes del panorama nacional actual. Un dels veïns del municipi que més està destacant dins de la disciplina a la qual es dedica és l’ultrafondista Mario Márquez Vázquez, pioner en maratons i triatlons a la Comunitat Valenciana, que compta amb una brillant trajectòria esportiva en la qual continua sumant any rere any nous reptes aconseguits que es van incorporant al seu extens historial.

L’almusasfeny de 49 anys, que pertany al Club d’Atletisme de la població, va començar a córrer en 1984, amb 14 anys, i precisament va debutar en la primera edició de la ‘Volta a Peu’ que es va organitzar en la localitat. Més de trenta anys després, ocupa el lloc 29 en el rànquing nacional dels esportistes amb més maratons superades i disposa del mèrit de ser la persona més jove que apareix en la llista.

El passat mes de novembre de 2017, Márquez va arribar a la redona xifra de 100 maratons i ho va fer en la Marató de València, curiosament el mateix lloc en el qual es va iniciar en aquesta modalitat atlètica en 1993. Per a celebrar-ho, va decidir recórrer els 42 quilòmetres de recorregut disfressat de Super Mario Bros i amb un globus en el qual podia llegir-se ‘Almussafes Club d’Atletisme. Marató 100’.

Al llarg d’aquests anys, a l’esportista, que assegura que ha arribat a meta en totes les proves que ha disputat i que no s’ha lesionat mai, no se li ha resistit cap repte. De fet, ha superat nombrosos circuits de muntanya, proves per vies verdes i fins i tot ascendint per escales de gratacels. Solament sumant la distància recorreguda en les 105 maratons que porta comptabilitzades a dia de hui, Márquez supera els 4.430 quilòmetres.

De les 10 maratons realitzades fora d’Espanya reconeix que guarda especial afecte del d’Atenes, per ser el país on van començar a disputar-se, i el de Jerusalem, per les seues connotacions religioses. Ara, es prepara per a tres caps de setmana d’intensa activitat. El diumenge 15 d’abril participarà en la XII Marató Ciutat de Saragossa, el diumenge 22 en la de Madrid i, finalment, el diumenge 29 estarà en la qual se celebrarà a Jerez de la Frontera, on tindrà una nova oportunitat de demostrar el seu nivell de forma.

Reconeixement a Almussafes

En 2012 l’Ajuntament d’Almussafes li va concedir el guardó al Millor Esportista de l’Any en reconeixement a l’enorme esforç demostrat aleshores en tots els reptes als quals es va enfrontar, entre els quals destaquen, a més de diverses maratons per tot el món, dues proves en les quals es van recórrer més de 100 quilòmetres.