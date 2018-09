Maria Teresa Benavent, nova tècnica mitjana de la biblioteca d’Alzira

Print This Post

Este matí ha tingut lloc la presa de possessió de Maria Teresa Benavent Suñer com a nova tècnica mitjana de l’administració especial a la biblioteca.

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, i el secretari de l’Ajuntament, Víctor Almonacid, han estat els encarregats de presenciar l’acte en què Benavent ha promés el càrrec.

Amb esta nova incorporació com a tècnica mitjana de la biblioteca, la ciutat d’Alzira passa a complir els requisits marcats per la Generalitat per a biblioteques de municipis de més de 25.000 habitants, que exigixen unes condicions determinades pel que fa a metres quadrats de les instal·lacions i també al personal de la biblioteca.

D’esta manera, com a membres de la Xarxa de Biblioteques de la Generalitat, a més de beneficiar-se d’un funcionament en xarxa amb la resta de biblioteques de la Comunitat, es podrà optar a les subvencions i ajudes oferides, que fins ara s’havien denegat per falta de compliment dels requisits de personal.