Maduixa Teatre guanya el doblet als Premis Max 2017 per Mulïer

La companyia suecana estava nominada a dos Premis Max per Mulïer: Millor espectacle de teatre de carrer i Millor composició musical per a espectacle escènic

La companyia resident suma ja tres dels guardons més importants de les arts escèniques de l’Estat espanyol a les seues vitrines. En 2015 va guanyar el Premi Max a Millor espectacle infantil o familiar pel seu espectacle Dot.

Sueca, 06/06/2017.La d’anit serà una vetlada per al record per a Maduixa Teatre. La jove companyia suecana ha aconseguit este dilluns, en la XX edició dels Premis Max a les Arts Escèniques, els dos Max als quals estava nominada: Millor espectacle de carrer i Millor composició musical per a espectacle escènic. Els suecans s’han tornat a emportar cap a casa la prestigiosa “pometa” pel seu treball a Mulïer, un dels seus últims muntatges, un espectacle de dansa sobre xanques interpretat per cinc ballarines.

La gala, que es va celebrar al Palau de Les Arts Reina Sofia de València, no va poder començar de millor manera. Era la primera edició en què es reconeixien les arts escèniques de carrer i és per això que el primer guardó en atorgar-se no podia ser altre que el de Millor espectacle de teatre de carrer. Després d’una calorosa abraçada a la seua mare, a l’alcaldessa de Sueca i als companys que seien junt amb ell, Joan Santacreu, el director de Maduixa Teatre, va recollir el guardó acompanyat per una representació nombrosa de la gent i els actors i actrius de la companyia, que celebraren molt efusivament el premi dalt l’escenari.

En el seu discurs, el jove va destacar la importància del guardó per ser la primera vegada que s’ha comptat amb esta categoria en estos premis d’àmbit estatal.”El carrer és el major escenari del món” va reivindicar Santacreu. El jove director va fer un agraïment exprés a tot el seu equip i va voler compartir el guardó amb la seua família i amb totes les companyies que es dediquen al teatre de carrer i també va voler dedicar-lo molt especialment a totes les dones que lluiten dia a dia per la seu llibertat, en una gala que va reivindicar, per damunt de tot, el paper de la dona.

Una delegació suecana, encapçalada per l’alcaldessa, Raquel Tamarit, va assistir-hi per fer costat a la companyia resident en la seua doble candidatura als Max. També hi van estar el regidor de Cultura, Vicent Baldoví, i una representació del personal municipal del departament de Cultura. A més a més, entre el públic nombrós també es van reconéixer les cares d’altres suecans reconeguts, com ara la diputada provincial de Turisme, Pilar Moncho; el director de l’Institut Valencià de Cultura (IVC), Abel Guarinos, o el diputat al Congrés, Joan Baldoví.

L’emoció, però, es va mantenir fins al final. Ja quasi en els últims instants de la gala, emesa en directe a través de La 2, els conductors tornaven a cridar a l’escenari a Maduixa Teatre. En esta ocasió, Damián Sánchez, responsable de la música del muntatge, va recollir el premi a Millor composició musical per a espectacle escènic per Mulïer.

La gala, amb un marcat sabor mediterrani i valencià, va estar farcida de gestos a la creació valenciana.

Mulïer, una oda a la dona

Amb este muntatge, la companyia suecana busca investigar els límits físics amb la dansa i l’equilibri, el moviment i la poesia o la força i les emocions. Les dones són el seu punt de partida. L’espectacle naix de la necessitat d’explorar la identitat femenina a través del joc corporal, tot posant l’accent en la imatge, la poètica visual i la narració per tal d’arribar a la sensibilitat de l’espectador. L’espectacle és defineix com un autèntic homenatge a totes les dones que durant segles i segles d’opressió han lluitat i segueixen lluitant per mantenir viu el seu jo salvatge, i que reclamen el seu dret de ballar i córrer lliurement pels carrers i places de la nostra societat.