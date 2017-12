El Magnànim incrementa un 60% la producció editorial respecte a 2015 i aposta per l’edició de llibres en valencià i de temàtica variada

Xavier Rius: «En aquesta nova etapa s’ha aconseguit recuperar l’esperit originari del Magnànim i tornar a esdevenir un referent a nivell estatal, tant per les seues publicacions com per les reflexions i debats que suscita»

20/12/2017.La Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació, dependent de l’Àrea de Cultura de la Diputació de València, ha incrementat la seua producció editorial en un 61% respecte a l’exercici 2015, amb la publicació d’un total de 45 obres (per 28 en 2015). Un 62% d’aquests nous volums (29, en total) s’han publicat en valencià, el que ha permès assolir un dels objectius marcats per a aquesta nova etapa de l’institut, a més d’apostar per l’heterogeneïtat temàtica dels llibres publicats.

Aquestes són algunes de les dades presentades pel diputat de Cultura, Xavier Rius, i el director del Magnànim, Vicent Flor, al desdejuni informatiu celebrat al MuVIM per a fer un balanç de l’activitat de l’institut al llarg dels exercicis 2016 i 2017 –tant la relativa a l’edició de llibres com als debats i esdeveniments culturals–, a més de presentar les principals novetats previstes per a 2018 i 2019.

Xavier Rius ha subratllat que durant els dos anys d’aquesta nova etapa encetada a la Institució Alfons el Magnànim «s’han assolit i, en alguns casos fins i tot superat, bona part dels objectius i reptes marcats inicialment». Un temps en el qual l’institut de la Diputació «ha aconseguit recuperar l’esperit originari del Magnànim i tornar a esdevenir un referent a nivell estatal, tant per les seues publicacions com per les reflexions i debats que suscita». Una consideració obtinguda, en bona mesura, «per l’atreviment de donar cabuda a publicacions de temàtiques molt diverses, algunes de les quals no han trobat un lloc en altra tipologia d’editorials».

Així mateix, Rius també ha valorat «l’impuls a les relacions externes i col·laboracions realitzades pel Magnànim», i molt especialment, «de la seua presència i atenció als municipis de les comarques valencianes a través de la col·lecció d’Estudis Comarcals», ha remarcat.

Per la seua part, Vicent Flor, ha explicat que el Magnànim «és una institució plural, que respecta la heterogeneïtat dels valencians i les valencianes, capaç d’editar llibres que aborden els debats actuals de la nostra societat i que vindica el valencià com a llengua d’alta cultura». Així mateix, Flor ha incidit en que actualment, des del Magnànim, «s’està treballant per guanyar nous públics, com demostra el nostre interès per abordar molts aspectes i temàtiques d’actualitat». Unes línies estratègiques que persegueixen, en definitiva, «dotar el territori valencià d’un espai, tot i que modest, de reflexió d’abast internacional».

Durant aquest 2017 han vist la llum tres noves col·leccions: Adés & Ara, Descobrim i Moment. Memorialística. Tot plegat s’ha traduït en un increment del volum de vendes en aquest any 2017, fins abastar la xifra de 5.518 exemplars del catàleg del Magnànim. Un fet que confirma la tendència a l’alça de les vendes iniciada l’exercici 2016 respecte a 2015, conseqüència no només de l’augment de quantitat i qualitat dels títols publicats, sinó també de la considerable millora en el control de la distribució i de la major presència i publicitat dels llibres editats als mitjans de comunicació i a les xarxes socials, producte d’un treball de difusió pública del catàleg que abans no es realitzava.

Entre els títols més demandats, destaca Diari de Sotaia, de JoanPellicer, seguit per La taulelleria valenciana dels segles XVII, XVIII i XIX a la col·lecció de laFundació La Fontana, d’Ignasi Gironés i Vicent Guerola, i Poesia completa. 1976-2016,de Marc Granell. Així mateix, la venda online funciona en fase de proves des del passat 15 d’octubre i tot i que encara no s’ha anunciat públicament, ja està servint a clients d’arreu de l’Estat espanyol i l’estranger.

El Magnànim, espai de debat i reflexió

Al llarg de 2017 el Magnànim ha consolidat la seua activitat com a organitzador, col·laborador o participant habitual en esdeveniments culturals de tot tipus més enllà de la seua tasca d’edició, com ara presentacions de llibres, debats, conferències, congressos, fires, jornades i convenis de col·laboració amb altres entitats. En aquest sentit, l’institut dependent de la Diputació de València ha realitzat més de cinquanta presentacions d’una vintena de títols diferents, que han permès mostrar el treball del Magnànim a la societat.

En el marc del cicle Els Debats del Magnànim, s’ha comptat amb les aportacions i reflexions de destacades figures del món acadèmic i intel·lectual, amb una perspectiva variada, plural i interdisciplinar. Aquest és el cas d’Axel Honneth, Sharon Weinberger, Manuel Delgado, Enzo Traverso, Alfonso Botti, Hans Lauge Hansen o José Antonio Font, entre d’altres.

Quant a les convocatòries, els canvis introduïts als Premis València han servit per revitalitzar i actualitzar aquest certamen literari. La creació del premi d’assaig i la incorporació d’un premi, València Nova, per a autors menors de 31 anys en les diferents modalitats d’assaig, poesia i narrativa, són les principals novetats des de 2016. Així mateix, a partir de 2018 s’incorporarà una nova categoria, el premi de novel·la gràfica.

De la mateixa manera, la revista Debats. Revista de cultura, poder i societat ha millorat la qualificació i la indexació a través d’importants repertoris de revistes científiques (DOAJ, ESCI, Erihplus, Latindex, MIAR, RESH), fet que suposa un reconeixement al nou rumb iniciat per la publicació sota la direcció de Joaquim Rius.

Més de 50 llibres per a 2018 i 2019

Per als propers exercicis 2018 i 2019 el departament de Producció del Magnànim treballa en nombrosos projectes amb la previsió d’editar mig centenar de llibres anuals, als quals caldria sumar coedicions i col·laboracions. L’aparició i consolidació de noves col·leccions i l’increment de les traduccions d’autors i autores estrangers, junt al manteniment de les col·leccions senyeres del Magnànim (Estudis Universitaris, Biblioteca d’Autors Valencians…) són les línies d’actuació més destacables per als propers anys.

Una vegada finalitzats projectes anteriors, ja es podrà assegurar que tots els títols seran producte al 100% de la nova direcció del Magnànim, i aconseguir que l’institut, mitjançant les seues publicacions, estiga present als debats més actuals i imprescindibles de la societat valenciana.