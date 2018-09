“Mamarratxos. Les emocions pinten” s’exposarà al Centre Cultural d’Almussafes

Print This Post

La mostra pictòrica de Carme Garrigós es podrà visitar del 5 al 28 d’octubre

La recaptació per la venda dels quadres es dóna a campanyes d’UNICEF per al col·lectiu d’infants

El Centre Cultural d’Almussafes enceta la nova temporada expositiva amb una original exposició pictòrica. “Mamarratxos. Les emocions pinten” és el títol de l’obra de la valenciana, infermera de professió i gran viatgera, Carme Garrigós. De cadascun dels països visitats, per la seua vinculació laboral amb UNICEF durant un quart de segle, ha rebut coneixements, emocions i vivències que es reflectixen en les seues creacions. De fet, la compra de les seues obres és solidaria, en destinar-se la recaptació a diferents campanyes promogudes per este organisme per a contribuir al desenvolupament de la infància.

Carme Garrigós és d’Ibi i infermera de professió. A París es va especialitzar en malalties tropicals. Ha treballat a UNICEF durant 25 anys i aquesta vinculació laboral li ha permés recórrer el món i ser present en zones de conflicte, com ara Somàlia o Sudan del Sud. Durant vuit anys va ser l’encarregada de l’oficina d’UNICEF al sud del Senegal i més tard va ser la responsable del programa de vacunació contra la poliomielitis a Kabul i a Jalalabad, a l’Afganistan.

Després de jubilar-se s’ha pogut dedicar al que són les seues passions: viatjar i pintar. Aquesta vocació viatgera l’empeny a continuar trepitjant diferents països per obtenir-ne el que ella més valora: el contacte amb persones de totes races i de totes les creences. Els viatges són per a Carme una oportunitat de creixement, d’adquirir coneixement.

Carme Garrigós ha tornat a Àfrica. L’ha recorreguda tota, de nou, els darrers anys, des de Sud-àfrica fins a Egipte per la part sud i est, i per l’oest, des de Nigèria a Senegal, i també ha recorregut el Magrib, al nord del continent, de Mauritània a Algèria.

Això ha remogut els seus sentiments. L’ha tornada als anys en què va viure a Somàlia i al Senegal. I això ha representat una evolució en la seua manera de pintar. Es nota en els colors i en la temàtica de les últimes obres. Les màscares, les cases, les persones. Els colors. Són els seus MAMARRATXOS.

L’obra de Carme Garrigós es va exposar per primera vegada al seu poble natal, Ibi. La inauguració fóu un 8 de març de 2016, el Dia Internacional de les Dones. Més de 500 persones van visitar la mostra, que va tindre una molt bona acollida entre les famílies i especialment entre els menuts.

En setembre del mateix any 2016, viatjaren a la Casa de Cultura de Castalla, i entre octubre i novembre emigraren fora de la seua ‘terreta’, a Galícia, a la prestigiosa Galeria Sargadelos de Monforte de Lemos.

La primavera de 2018 es presenta a València, a dues sales d’exposicions, primer a la Societat Coral El Micalet i després a la Biblioteca Municipal Arrancapins-Eduard Escalante, al Mercat d’Abastos.

En totes les exposicions Carme ha obtingut el favor del públic, que ho ha agraït escampant la seua obra per tot arreu, amb la compra solidària dels seus Mamarratxos, la recaptació dels quals els dóna a campanyes d’UNICEF per als xiquets I xiquetes.

PD: si volen contactar amb ella, el seu correu és <carme.garrigos@gmail.com> i el seu telèfon 661484656. (ara és a Amèrica del Sud, però torna a final de setembre; estarà localitzable des del 30 setembre o 1 d’octubre).