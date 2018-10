La Mancomunitat de la Ribera Alta lliura el guardó de la institució a Didin Puig com a reconeixement a la seua trajectòria.

Print This Post

El ple va aprovar per unanimitat atorgar el” Guardó “de la Mancomunitat 2018 per premiar la seua aportació, durant dècades, a les lletres valencianes.

L’acte celebrarà el dia 5 a la Casa de la Cultura de Benimodo,

Didín Puig és veïna de Benimodo, la Ribera Alta. Va estudiar a l’escola Lo Rat Penat, on va rebre lliçons del mestres de l’època com Carles Salvador, Enric Valor, Francesc Ferrer Pastor, Enric Matalí, Martí Domínguez i Manuel Sanchis Guarner. Després va estudiar periodisme a París, on va viure el maig del 68, els conflictes sindicals i va organitzar concerts de cantautors al teatre Olympia.

Professionalment, va donar classes de valencià al col·legi dels Jesuïtes, treballà a la discogràfica Edigsa, al grup de danses Alimara, al centre territorial de TVE en Aitana i com a guionista de programes a Canal 9. Té el guardó Miquelet d’Honor, el Tio Canya del

Bloc de Progrés Jaume I de l’Alcúdia i el II Premi d’Ajuda a la Igualtat Ascensión Chirivella Marín. Fa uns mesos va rebre la màxima distinció cultural de la Generalitat Valenciana.