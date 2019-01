Manifestació en València per l’habitatge i les pensions

Print This Post

La PAH i la Coordinadora Valenciana en defensa del sistema públic de pensions han anunciat en roda de premsa els detalls i el perquè de la manifestació que tindrà lloc el pròxim 2 de febrer des de la Plaça de l’Ajuntament de València.

La Coordinadora Valenciana en defensa del sistema públic de pensions i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca han organitzat per al 2 de febrer una manifestació per a donar veu als problemes que encara consideren pendents.

El portaveu José García assegura que la no resolució de la problemàtica respon a un aspecte concret.

L’objectiu de la plataforma amb aquesta mobilització és clar.

Un dels aspectes que s’ha destacat a la roda de premsa ha sigut la unió dels col·lectius que lluiten per aspectes socials. Així que la manifestació no serà un esdeveniment individual.

En la sessió també ha estat present un dels portaveus de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de València, qui ha especificat quines són les peticions.

González ha exposat en roda de premsa que una gran quantitat dels desnonaments que es produeixen a hores d’ara són en el mercat del lloguer, on exigeixen un control dels preus.

El desig de la plataforma és que s’escolten les peticions i, sobretot, que s’impulsen.

La manifestació sortirà a les 6 de la vesprada des de la plaça de l’Ajuntament de València i, després del recorregut corresponent, conclourà a les portes de la Delegació del Govern.