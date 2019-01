Manuel acull una nova edició del porrat de la Candelària amb més diversitat d’espais

Print This Post

Dissabte, 2 de febrer, tindrà lloc el porrat i al llarg de tota la setmana estarà oberta la fira d’atraccions

El 8 de febrer, el municipi commemorarà els 80 anys del bombardeig.

Dissabte, 2 de febrer, Manuel acull el tradicional Porrat de la Candelària. Al llarg de tot el dia, el centre del poble acull el porrat; i la fira d’atraccions estarà oberta al llarg de tota la setmana. Este any, a més, hi ha definits diferents espais per presentar una oferta més rica d’opcions a la gent visitant: espais d’associacions i feminista; un espai de lletres (amb editorials valencianes), un d’artesania i un altre de productes de proximitat.

Les activitats, però, aniran més enllà del 2 de febrer: divendres, 1 de febrer, hi haurà campionat de pilota grossa al carreró a partir de les 16h; també, el Llar de jubilats municipal acollirà, a partir de les 19:30h. la presentació del llibre El parlar del tinguem, de Vicent Bataller.

El dia 2 de febrer arrancarà amb la «solta de l’aigua», un acte vinculat al reg de la Séquia Comuna d’Ènova, una infraestructura que vincula els pobles del Pla d’Ènova, des de fa més de 700 anys. Amb aquest motiu, hi ha organitzada una marxa cívica des de l’Ajuntament amb acompanyament de la Colla Codony de dolçaines i tabals fins a l’argue, a partir de les 9.30h., que comptarà amb la participació de les Alcaldies dels pobles de la Comuna. A les 12h. es repartiran les candeles i hi haurà processó al voltant de l’església. De vesprada, hi ha prevista una batucada a càrrec del grup de dones «La Bellotada», a les 16h., i una animació de carrer amb l’espectacle «Sopa de pedres», de la companyia el Ball de Sant Vito, a partir de les 17h.

Diumenge, 3 de febrer, tindrà lloc un acte de benvinguda dels nascuts i nascudes el 2018. La gent participant faran una fotografia de grup i tindrà un regal de benvinguda. Serà a les 12h., a la placeta de Sant Gil.

Els actes al voltant del porrat d’enguany es clouran divendres, 8 de febrer, amb un acte de commemoració dels 80 anys del bombardeig de l’11 de febrer de 1939, amb la presentació d’una revista monogràfica, una xerrada i la projecció d’un documental d’aquesta fita històrica. L’acte tindrà lloc a les 19.30h., a la biblioteca.

Programació

Divendres, 1 de febrer

16:00h. Campionat de pilota grossa al carreró.

Presentació del llibre El parlar del tinguem, de Vicent Bataller.

19:30h. Llar de jubilats.

Dissabte, 2 de febrer. Dia de la Candelària

Porrat i fira durant tot el dia. Espais d’associacions, feminista i de jocs. Lletres, artesania i productes de proximitat.

Solta de l’aigua. Marxa cívica des de l’Ajuntament amb acompanyament de la Colla Codony de dolçaines i tabals fins a l’argue. Amb la participació de les Alcaldies dels pobles de la Comuna.

9.30h. Corba del carrer de la Font

12h. Repartiment de candeles i processó al voltant de l’església.

16 h. Batucada a càrrec del grup de dones «La Bellotada».

17h. Animació de carrer amb l’espectacle «Sopa de pedres», de la companyia el Ball de Sant Vito.

Diumenge, 3 de febrer

Acte de benvinguda dels nascuts i les nascudes el 2018, fotografia de grup i regal de benvinguda.

12h. Placeta de Sant Gil

Divendres, 8 de febrer

Acte de commemoració dels 80 anys del bombardeig de l’11 de febrer de 1939, amb una revista monogràfica, xerrada i documental.

19.30h. Biblioteca.

Al llarg de la tota la setmana

Fira d’atraccions