Manuel Tornero i Vanesa López s’imposen en la XI Mitja Marató Ciutat de Sueca

Diumenge es va celebrar la prova esportiva que s’havia hagut d’ajornar el passat 28 de gener

Sueca, 24/04/2018.Sueca ha celebrat este cap de setmana una de les cites esportives més importants de l’any, la Mitja Marató-Ciutat de Sueca, que enguany arribava a la seua onzena edició. La prova, ja plenament consolidada al calendari esportiu, ha tingut lloc este diumenge, ja que les inclemències meteorològiques obligaren a ajornar-la en la data prevista inicialment, el 28 de gener.

La cursa, organitzada per la Falla Via del Materal en col·laboració amb l’Ajuntament de Sueca, va arrancar puntual, a les 10:00 hores, des del Passeig de l’Estació i va discórrer per un circuit semi urbà. En esta ocasió vora 200 corredors s’atreviren amb el repte de completar els 21.097 metres del recorregut, ara sí amb un oratge fabulós. L’emplaçament des d’on va eixir la cursa es va convertir diumenge en un punt neuràlgic en coincidir diverses activitats, el que va ajudar a concentrar un nombrós i entregat públic. Membres de la Junta Local Fallera col·laboraren també en els punts d’avituallament.

En esta edició el més ràpid en creuar la línia de meta va ser Manuel Tornero, del Club Athletic Track Tarragona; el segon va ser el guanyador de l’any passat, Mohamed Houd Chaibani, del Cronorunner Team; mentre que Gero Estarlich, d’Al Trot Guadassuar, va ocupar el tercer lloc al podi.

En dones, la més ràpida va estar Vanesa López; la segona classificada Sandra del Moral; mentre que la tercera va estar la suecana Gema Rosell, del Club de Córrer Peus Quets.

En la categoria local masculina el primer classificat fou Rafa López; el segon, Voro Viñoles i el tercer, Roberto Forquet, tots dos del Club local Cobarde’s Team. Per la seua banda, les guanyadores locals femenines foren, la primera classificada, Laura Iranzo; la segona classificada, Silvia Ros, del Mortes Bikes-vrp Electric- Club Triatló Sueca i la tercera, Ana Rico.

En finalitzar la cursa, tots els participants reberen una bossa amb un entrepà, fruita, samarreta tècnica i canellera. A més, els dos primers absoluts que creuaren la línia de meta, en categoria masculina i femenina, obtingueren un obsequi de Nova Òptica; i els dos primers locals, reberen un detall de la Clínica del Peu José Cardo.

La falla organitzadora va voler fer un reconeixement especial a Sergio Comas, un corredor que ha participat en totes les onze edicions que ve celebrant-se la Mitja Marató. El simpàtic gest va sorprendre a l’atleta, que va rebre un trofeu a la seua constància.