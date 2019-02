Mar Martínez Sansaloni guanya el X Concurs de Cartells del Dia de la Dona d’Almussafes

Connect on Linked in

El treball de la jove, de 22 anys i resident del municipi, s’enfrontava a altres 24 creacions presentades per un total de 16 persones

L’obra guanyadora servirà per a il·lustrar el programa d’actes organitzat per l’Ajuntament de la localitat per a commemorar la IV Setmana per la Igualtat

L’almussafenya Mar Martínez Sansaloni serà l’encarregada d’il·lustrar la programació organitzada per la Regidoria de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament d’Almussafes per a commemorar la IV Setmana per la Igualtat del municipi. La jove, de 22 anys, ha guanyat el concurs impulsat pel consistori, que en aquesta desena edició ha rebut 25 treballs de 16 artistes diferents, cinc d’ells de fora de la localitat. Martínez Sansaloni rebrà els 300 euros del premi durant l’acte d’inauguració de l’exposició que reunirà totes les obres presentades al concurs, prevista per al pròxim dilluns 4 de març.

El X Concurs de Cartells del Dia de la Dona, organitzat per l’Ajuntament d’Almussafes per a fomentar la creativitat de la ciutadania i trobar l’obra amb la qual s’anunciaran els actes de la IV Setmana per la Igualtat, ja té guanyadora. La jove almussafenya Mar Martínez Sansaloni, de 22 anys, va ser l’artista que més suport va rebre ahir, dilluns 4 de febrer a la vesprada, per part del jurat de la convocatòria, que en aquesta edició ha estat integrat per la regidora de Polítiques d’Igualtat, Davinia Calatayud, el regidor d’Educació, Pau Bosch, les professores de les escoles municipals de pintura i ceràmica, Demelsa Mínguez i Tere Cuñat, la tècnic de Protocol i Comunicació, María José Girona, i la treballadora de l’àrea de Benestar Social, Raquel Girona.

En aquesta desena convocatòria de la iniciativa s’han rebut un total de 25 treballs, realitzats per 16 persones participants, atés que cada aspirant podia presentar fins a tres obres artístiques al certamen. D’elles, onze són d’Almussafes, dos de Tarragona, una d’Oliva, una de València i una altra d’Aiora. Aquestes xifres suposen onze creacions i sis artistes més que en l’anterior edició, en la qual van competir 14 dibuixos de 10 persones.

“El concurs continua interessant molt i prova d’això és l’increment de candidatures, la qual cosa ha permés al jurat comptar amb una major varietat de propostes entre la qual triar l’obra guanyadora”, destaca l’edil Davinia Calatayud, qui recorda que enguany tan sols s’entregarà un premi perquè, tal com es recull en les bases, l’opció de concedir un segon només es contempla si el primer no recau en una persona de la localitat, una cosa que no ha succeït en aquesta convocatòria. Novament, el premi consisteix en una gratificació econòmica de 300 euros.

El pròxim dilluns 4 de març l’Ajuntament d’Almussafes entregarà el guardó a Mar Martínez Sansaloni durant la inauguració de l’exposició que reunirà tots els dissenys presentats, esdeveniment que s’inclourà dins dels actes programats pel consistori municipal per a commemorar la IV Setmana per la Igualtat, que inclourà diferents activitats per a reivindicar el paper de dones i homes en la societat a través d’iniciatives lúdiques, culturals i formatives.

En 2018, el primer premi va ser per a l’estudiant de Disseny Gràfic de 20 anys Victoria Orobal, de Benifaió. Per part seua, el premi al millor dibuix local va ser per a l’artista almussafenya Amelia Soler. Ambdues van rebre també com a premi 300 euros.