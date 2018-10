Maria José Salvador ha visitat la nova redona que s’ha executat a Algemesí

Connect on Linked in

Ha aprofitat la visita per a fer una reunió amb alcaldes i alcaldesses de La Ribera

La Consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha visitat este matí la nova redona realitzada a Algemesí.

Una inversió de la Generalitat de més de 700.000 euros que ha suposat una millora en la seguretat viària al Camí de la Creueta.

L’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano ha assenyalat que es important que es visite el territori per poder valorar de primera mà les necessitats de la zona.A més de la visita a la redona, la consellera ha aprofitat la visita per a fer una reunió amb els alcaldes i alcaldesses de la Ribera i poder fer una valoració de les inversions i actuacions, tant fetes com per fer.

Entre les actuacions realitzades s’han inclós 8 redones, 12 itineraris ciclopeatonals i l’actuació en 4 travesies.