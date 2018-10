Maria José Salvador,consellera d’obres Públiques,visita les obres finalitzades de Manuel

Print This Post

La Consellera Salvador visita les obres finalitzades de Manuel

L’obra ha sigut pressupostada en 290.000€

La Consellera d'Habitatge,

i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, acompanyada del director general d’obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo ha visitat les obres finalitzades de la via verda ciclopeatonal de Manuel que s’han realitzat aprofitant la plataforma de l’antic ferrocarril entre Xàtiva Manuel.

La consellera, parla d’aquestes actuacions de millora de la mobilitat de vianants i ciclista com a línies fonamentals.

A més, la consellera ha parlat de noves inversions en esta via verda. Estan redactant ja els nous projectes per a fer que s’afegiran als 900 metres de plataforma de ferrocarril.

La realització de estes millores i noves construccions son necessàries i fonamentals.

No sols ha informat de les noves inversions en el tram Xàtiva- Manuel-pobla Llarga i Carcaixent que són fonamentals per a recuperar eixes antigues vies del tren per a les persones, sinó que a més ha volgut recalcar altres treballs en la comarca, en concret dos a l’Alcúdia i la construcció de dues rotondes que ja s’estan realitzant a Alginet i Algemesí.