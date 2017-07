Maria Josep Amigó es compromet a treballar per avançar en les tasques de manteniment del Castell de Corbera

La vicepresidenta de la Diputació ha visitat aquest municipi de la Ribera Baixa per a conèixer les actuacions executades amb els fons de la Corporació provincial i ha assegurat que «no ens podem permetre que caiga cap pedra més de la fortalesa»

07/juliol2017. La vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, s’ha compromès a treballar per avançar en les tasques de manteniment del Castell de Corbera. «No ens podem permetre que caiga cap pedra més del Castell de Corbera», ha assegurat Maria Josep Amigó durant la visita realitzada a aquesta localitat de la Ribera Baixa per a conèixer de primera mà les inversions realitzades amb els recursos provincials.

El Castell de Corbera, d’època ibera-romana, va passar l’any 2003 a ser titularitat de l’Àrea de Patrimoni de la Diputació de València. Des d’aleshores, els diferents governs municipals han sol·licitat partides pressupostàries destinades a aconseguir la consolidació i conservació de la fortalesa i evitar el seu ensorrament. Actualment existeix el compromís d’executar cinc cates arqueològiques.

Maria Josep Amigó, com a actual vicepresidenta de la Diputació, ha confessat sentir-se «moralment responsable» de la situació del castell. Per la qual cosa, s’ha compromès a «interferir perquè l’Àrea de Patrimoni de la Diputació actue al Castell de Corbera. Com a administració que recolza la tasca que realitzen els nostres ajuntaments, els nostres alcaldes i alcaldesses i els nostres regidors i regidores, estem en l’obligació de consolidar el Castell de Corbera i contribuir a la conservació del patrimoni de tots els valencians i les valencianes», ha remarcat.

La vicepresidenta ha aprofitat la seua visita a la Ribera Baixa per a reivindicar «l’autonomia municipal a l’hora de definir quines actuacions resulten prioritàries i constitueixen necessitats reals per a cadascun dels municipis». Per això, Maria Josep Amigó s’ha congratulat «de comprovar la capacitat de treball de les corporacions locals», un fet que «ens permet confiar en que la gestió municipal es troba en sintonia amb l’esperit i les línies de treball marcades pel nou equip de govern de la Diputació de prioritzar la millora de la qualitat de vida de les persones».

Per la seua part, l’alcalde de Corbera, Jordi Xavier Vicedo, ha agraït la visita de Maria Josep Amigó al municipi i, molt en especial, «el seu compromís i la seua dedicació personal en un projecte tant sensible per a Corbera com és la consolidació del seu Castell», ha destacat.

Vicedo també ha posat èmfasi en el volum de recursos que dispensa la corporació provincial a la localitat. «La Diputació destina actualment als municipis el doble de diners que l’anterior executiu provincial, la qual cosa ens permet iniciar noves infraestructures o invertir en el manteniment de les ja existents», ha apuntat Vicedo. En total, en el que va de legislatura el consistori de Corbera ha rebut més de 650.000 euros, entre els quals es compta per al present exercici 2017 amb 123.369 euros corresponents al Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM) –abans anomenat PPOS– i altres 56.132 euros relatius al Fons de Cooperació Municipal.

Reforma de la Plaça Major

Durant la seua estada a Corbera, la vicepresidenta ha visitat diferents intervencions executades amb fons provincials. Entre aquestes, destaca la renovació de la xarxa d’aigua potable del municipi. Un projecte per al qual s’han destinat 210.342 euros corresponents al Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM) de l’exercici 2016 i el Pla d’Inversions Financerament Sostenibles (PIFS) dels anys 2015 i 2016.

Així mateix, amb els 32.425 euros corresponents al Pla de Camins i Vials el Consistori de Corbera ha adquirit un tractor per a la conservació i manteniment dels camins i les vies públiques.

De cara al futur, Jordi Xavier Vicedo ha avançat que ja s’està treballant amb el projecte de reforma de la Plaça Major del municipi. Una actuació iniciada arran d’una consulta ciutadana, «donat que enteníem constituïa una necessitat per al municipi, al ser un enclavament que es troba en un dolent estat de conservació i on la seua reforma no podia resultar aliena a l’opinió de la ciutadania», ha explicat l’alcalde. Per a l’execució d’aquest projecte es destinaran els recursos del proper SOM.

De la mateixa manera, ja es treballa també en la possibilitat de disposar d’un pavelló municipal cobert. «A Corbera comptem amb un total de set equips de futbol 7 federats i una escola de més de 150 xiquets i xiquetes que obliga el Consistori a abonar un lloguer per poder fer ús d’instal·lacions de localitats veïnes». La intenció de l’Ajuntament és invertir els recursos dels propers SOM i el Fons de Cooperació Municipal en unes instal·lacions esportives òptimes per a la pràctica d’aquest esport. Un projecte per al qual ja han sol·licitat la col·laboració de la Diputació de València.