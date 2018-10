La Marina de València es convertirà dissabte en una gran Festa del Ciclisme amb la Marxa Cicloturista

Connect on Linked in

Dissabte que ve, 6 d’octubre, se celebra la XIII Marxa Cicloturista Ciutat de València en La Marina de València. Una marxa que any rere any va augmentant el nombre de participants, superant ja els 2.500 ciclistes inscrits esta edició. La festa ciclista comptarà amb dues distàncies, una de 80 i una altra de 100 quilòmetres, amb eixida i meta en la Marina de València.

Quant a la ruta de 100 quilòmetres, travessarà dos ports de muntanya “El Volcà” i “El Castell”, tots dos amb sorprenents pujades i rampa de fins el 19%. D’altra banda, la ruta de 80 quilòmetres, també arribarà a Cullera però sense incloure estos ports en el seu recorregut.

La Marxa Cicloturista permet la possibilitat de rodar entre companys a més de comptar també amb grans ciclistes de talla internacional en un recorregut únic, en el qual permet a tots els participants gaudir d’uns paisatges únics de la zona costanera de la província de València. A més, en acabar la Marxa, hi haurà diferents activitats com una zona infantil amb castells inflables.

Però este esdeveniment esportiu s’ha convertit en molt més que això, ja que, demà divendres 5 d’octubre es procedirà al lliurament de dorsals i la borsa de corredor des de les 16.00 hores a 21.00 hores en La Marina de València. A més, la Marina de València presenciarà durant tota la vesprada la Gran Festa del Ciclisme de la Comunitat Valenciana. Consistirà en diverses proves alternatives com: Critérium, duel, escoles de ciclisme, etc. Esta gran festa del ciclisme comptarà durant tota la vesprada amb la presència de l’ex ciclista Miguel Induráin.

La present edició serà especial per dos motius: l’apadrinament de Miguel Indurain i el retorn del Duel, una modalitat en la qual ja es van enfrontar per exemple ciclistes com Óscar Freire o Samuel Sánchez davant cavalls de carreres o monoplazas de GP2. En esta ocasió, seran l’ex ciclista Claudio Chiapucci i el campió del Món de ciclisme adaptat, el valencià Ricardo Ten, els qui mesuren les seues forces al costat del mar, en una prova de persecució de tres quilòmetres on s’espera que superen una mitjana de 40 quilòmetres per hora.

Divendres, des de les 16 hores, el recinte, situat al costat de la Torre del Rellotge, estarà obert perquè els més de 2.500 inscrits recullen els seus dorsals i la borsa del corredor, mentre gaudeixen de la primera part de la programació i de l’exposició de marques del sector.

A les 18 hores tindrà lloc la marxa per la ‘Plena Inclusió’, apadrinada pel campió navarrés i amb la participació de persones amb discapacitat intel·lectual. Una vegada conclosa, Indurain protagonitzarà una xarrada en #TalentsLaMarina sobre la seua trajectòria, abans de conducta a la presentació de l’esdeveniment, els Criterium d’homes i dones i el sopar per als inscrits.

Per la seua part, dissabte a les 7:30 estan citats els participants en el mateix lloc, amb la finalitat de poder desdejunar i iniciar el recorregut d’anada i volta fins a Cullera des de les 9 hores. Una hora més tard tindrà lloc l’eixida de la Marxa Infantil, concloent els actes quan l’últim ciclista encreuament la meta, es lliuren els premis i es finalitze la jornada amb un duel musical de grups valencians sobre l’escenari.

També els més xicotets tindran la seua pròpia Marxa Cicloturista Infantil la “Marxa Kids El Corte Inglés”, en la qual podran participar tots aquells xiquets i xiquetes des dels 6 fins als 14 anys. Els cicloturistes més xicotets, obtindran una samarreta de la MCVKids, esmorzar i regals.