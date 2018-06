En marxa la Campanya “A l’estiu, cap casa sense menjar” a Picassent

Connect on Linked in

El projecte ha sigut seleccionat per l’obra social La Caixa, qui ha subvencionat amb 10.000 euros esta iniciativa municipal que pretenen garantir la cobertura de les necessitats d’alimentació infantil de 65 xiquets i xiquetes i les seues famílies, en període de vacances escolars

A l’estiu, cap casa sense menjar és el nom de la Campanya que cada any, i des de fa 6, posa en marxa l’Ajuntament a través de la Regidoria de Benestar Social. La selecció prèvia ha sigut realitzada amb la coordinació dels Serveis Socials municipals i els centres escolars del municipi, tot i valorant cada cas en particular. Les famílies beneficiàries podran canviar els tiquets, única i exclusivament, per productes de primera necessitat: carn, peix, congelats, fruita i verdura, als tres supermercats que la cadena Consum té a Picassent. Així ho ha explicat el regidor de Benestar Social, Carles Silla, «Un any més, l’Ajuntament, posa en marxa esta campanya per garantir l’alimentació dels menuts en situació de vulnerabilitat. Cal destacar que, enguany s’ha incrementat l’ajuda passant dels 180 a 220 euros per menut».

El projecte en qüestió ha sigut seleccionat per l’Obra Social La Caixa i ha rebut una subvenció de 10.000 euros per part d’esta entitat. Segons Noelia Guillem, directora d’una de les sucursals de Picassent, «Ens ha paregut un programa d’atenció a la infància que encaixava a la perfecció amb la idea que buscàvem des de les dos oficines locals per contribuir amb les ajudes que l’Obra Social posa a la nostra disposició. Es tracta d’un col·lectiu molt desprotegit com són els menuts. És una manera de col·laborar amb elles i ells, i per extensió amb les seues famílies i d’esta manera garantir que les seues necessitats bàsiques estiguen cobertes. Es tracta d’un projecte que evita la discriminació, engloba al menor i també a les seues famílies, i queda així dins de la nostra població, per la qual cosa ens va agradar molt i per això oferim la nostra col·laboració. Esperem poder seguir contribuint durant molts anys juntament amb l’Ajuntament amb accions similars».

Tant l’alcaldessa com el regidor s’han mostrat molt satisfets perquè l’obra social La Caixa haja seleccionat este programa municipal, tot i manifestant que «Continuem apostant per este tipus de programes perquè és la millor manera de garantir l’alimentació de les famílies més desafavorides del municipi durant les vacances escolars».

Campanya vacances d’estiu

Per altra banda, cal destacar també que des de l’Ajuntament es treballa per oferir als xiquets/es activitats de temps lliure durant el període de vacances. D’esta manera i gràcies a la Campanya de vacances d’estiu, l’Ajuntament, juntament amb Càritas, ha becat 12 xiquets i xiquetes, els quals, aniran al campament de la Parròquia de la Miraculosa que tindrà lloc el pròxim mes d’agost. A més, altres xiquets i xiquetes també han sigut becats per poder disfrutar de l’Escola d’estiu municipal, que té lloc al CEIP Mare de Déu de Vallivana durant el mes de juliol.