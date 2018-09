Marzà: ‘Demanarem al Govern de l’Estat espanyol que autoritze oferir la nostra llengua en les Escoles Europees

Connect on Linked in

El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha visitat, amb motiu del Dia Europeu de les Llengües, l’Escola Europea Brussels IV del barri Laeken de Brussel·les. Aquesta és una de les 13 Escoles Europees establides a sis països de la Unió Europea.

Vicent Marzà ha declarat que “a les Escoles Europees es fomenta l’estima per les llengües i la capacitat que tenen per a connectar les persones, parlen la llengua que parlen. Hem d’aprendre molt d’aquest alumnat i dels projectes pedagògics que es porten a terme a les Escoles Europees”. “Són un mirall en el qual ens fixem, perquè la manera d’introduir l’aprenentatge de llengües és molt semblant a la nostra. M’ha agradat moltíssim veure com l’alumnat estudia també en gaèlic. Ací l’alumnat pot accedir a llengües internacionals i també a la seua, cosa que els permet mantindre el contacte lingüístic i cultural amb el seu país”, ha afegit.

Les Escoles Europees són centres educatius públics que pertanyen als governs dels estats membres de la Unió Europea. La missió de les Escoles Europees és proporcionar una educació multilingüe i multicultural per a alumnes d’Infantil, Primària i Secundària. Estan dirigides principalment als fills del personal de les institucions europees.

Quatre d’aquests centres educatius estan ubicats a la capital belga i seu de les institucions europees, dues de les escoles estan a Luxemburg i també hi ha una a cada una de les ciutats següents: Alacant, Frankfurt, Mol, Bergen, Karlsruhe, Munic i Varese.

Segons el conseller, “hi ha estats europeus que han incentivat que a les Escoles Europees es puguen impartir també llengües cooficials i no només la llengua comuna del país. Demanarem al Govern de l’Estat espanyol que autoritze oferir la nostra llengua, el valencià, en aquestes escoles. Tenim una Escola Europea a Alacant i, ara com ara, a l’alumnat d’eixe centre no se li pot oferir el valencià perquè no està autoritzat a escala estatal. Volem que allí l’alumnat puga aprendre el valencià, igual que ací a Brussels IV s’ofereix el gaèlic, per exemple”.

A les Escoles Europees l’alumnat estudia en quatre o cinc llengües, segons el centre. En el cas de Brussels IV s’ofereix com a llengua de procedència el romanés, l’alemany, l’anglés, el francés, l’estonià, l’holandés, l’italià i el belga. Com a segona llengua obligatòria, anglés o francés; com a tercera llengua obligatòria l’holandés, l’anglés, el francés, l’alemany, l’italià i l’espanyol; i com a quarta llengua específica el gaèlic.