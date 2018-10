Connect on Linked in

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport avança en la millora dels projectes i ajudes per a la investigació valenciana. Actuacions com el pla “Generació Talent” per a atraure i retindre el talent, dotat amb 4,1 milions d’euros, o la millora de les condicions de diferents ajudes relacionades amb investigació són una mostra.

En aquest sentit, i en relació amb les subvencions per a infraestructures i equipament d’I+D+i, la convocatòria de 2018 es va millorar per tal que les ajudes foren plurianuals de 2018 a 2020. D’aquestes subvencions es beneficien projectes de les universitats públiques valencianes i d’organismes consorciats.

Segons el conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, “destinem quasi 27 milions d’euros per a infraestructures i equipament d’investigació de les universitats públiques valencianes, una mostra del nostre compromís d’augment de fons en investigació i millora de les infraestructures d’investigació”, ha dit. També ha afegit: “Amb les millores que hem fet en la convocatòria, garantim que els investigadors dels diferents projectes beneficiats no tinguen incerteses d’any a any, i puguen fer un calendari adequat durant tres anys dels fons que rebran.”

S’han concedit ajudes a 46 projectes per un import de 26.913.908,69 milions d’euros sufragats per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i el Fons Feder al 50 %. S’ha resolt l’ajuda íntegra al 100 % d’allò que requeria cada projecte d’investigació i cada any es farà la justificació de fons per part dels beneficiaris.

Per universitats, la Universitat Politècnica de València té 18 projectes subvencionats per valor de més de 9,5 milions d’euros; la Universitat de València té 17 projectes subvencionats per més de 10,5 milions d’euros; 4 projectes de la Universitat Jaume I de Castelló han estat beneficiaris per valor de més de 3,1 milions d’euros.

D’altra banda, la Universitat Miguel Hernández ha rebut una subvenció per a 3 projectes que ascendeix a més de 2 milions d’euros, i la Universitat d’Alacant ha obtingut ajudes per a un projecte per valor de més de 800.000 euros. Així mateix, el Consorci Espacial Valencià Valspace ha estat subvencionat amb 870.000 euros.

Per anualitats, els fons destinats per a desenvolupar les millores de les infraestructures científiques i tecnològiques són els següents: 8.365.444,48 milions d’euros per a 2018; 13.962.847,34 milions d’euros per a 2019, i 4.585.616,88 milions d’euros per a 2020.