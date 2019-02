Marzà: ‘Enguany doblem l’oferta de places per a estades formatives en anglés del professorat’

Connect on Linked in

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat la convocatòria per a la realització d’estades formatives d’immersió lingüística en anglés i estades formatives al Regne Unit i a Irlanda per al professorat d’Infantil, Primària, Secundària i Formació Professional aquest any.

Aquesta és la tercera convocatòria que es fa d’aquesta iniciativa, que va arrancar fa dos cursos amb estades d’un mes a Irlanda i a la Gran Bretanya per a 600 docents.

L’any 2018 les places es van augmentar a 1.000. Enguany s’ofereixen 2.000 places en dues modalitats: les estades mensuals a Irlanda i a la Gran Bretanya i una de nova: estades d’immersió lingüística en anglés d’una setmana. En total, amb aquestes tres convocatòries ja seran 3.600 docents valencians els qui hauran realitzat aquesta experiència formativa en anglés.

Segons el conseller de Educación, Vicent Marzà, “al professorat cal donar-li les eines formatives necessàries per a fer possible entre tothom el plurilingüisme educatiu i que el nostre alumnat tinga una millor competència en anglés”. “Cada any hem augmentat les places de manera progressiva i volem continuar?ho fent. Enguany en són 2.000, a les quals cal afegir els més de 5.000 docents que aquest curs estudien anglés de manera gratuïta a les EOI”, ha continuat.

En aquesta línia, el titular d’Educació ha destacat que “amb aquestes mesures acompanyem el professorat per introduir d’una manera eficaç l’aprenentatge de les llengües a les escoles i als instituts.

Això és imprescindible per garantir la igualtat d’oportunitats de l’alumnat en l’aprenentatge de l’anglés i que tots els xiquets, xiquetes i joves puguen arribar a tindre una millor competència en anglés, independentment de la situació econòmica. Abans només dominaven aquesta llengua els qui podien pagar cursos a l’estranger i classes en acadèmies de les seues butxaques. Estem revertint aquesta situació”, ha senyalat.

Estades d’immersió lingüística en anglés

La nova modalitat s’ha implantat amb la finalitat de conèixer i actualitzar eines metodològiques pròpies de l’ensenyament d’anglés i en anglés, en un context intercultural d’immersió lingüística que facilite el desenvolupament de la competència comunicativa en llengua anglesa.

D’aquesta manera, s’hi oferirà un total de 700 places. En concret, 100 places per al professorat d’Educació Infantil, 250 places per al professorat d’Educació Primària, 250 per al professorat d’Educació Secundària i 100 per al professorat de Formació Professional.

La durada serà d’una setmana i hi haurà tres períodes de realització. El primer es durà a terme durant el període no lectiu del 18 al 29 d’abril de 2019, el segon durant una setmana el mes de juliol de 2019 i el tercer durant una setmana el mes d’agost de 2019.

L’estada inclourà un curs de formació d’una setmana de durada. Aquests cursos tindran una durada d’almenys 100 hores d’immersió total en anglés en unes instal·lacions localitzades a les comunitats autònomes de Castella-la Manxa, Andalusia, Catalunya i al territori valencià, en règim d’allotjament i pensió completa. Els participants seleccionats rebran formació en anglés a càrrec de professorat qualificat i immersió amb angloparlants nadius.

Aquests cursos estan dissenyats específicament amb una metodologia adequada que permet l’aprenentatge i l’actualització d’eines metodològiques per a l’ensenyament de l’anglés i en anglés.

Estades al Regne Unit i a Irlanda

S’hi oferirà un total de 1.300 places. En concret, 75 places per al professorat d’Educació Infantil, 325 places per al professorat d’Educació Primària, 600 per al professorat d’Educació Secundària i 300 per al professorat de Formació Professional.

En aquest cas l’estada inclourà transport, allotjament i manutenció, sense cap cost per als participants. A més, durant les quatre setmanes d’estada a l’estranger es durà a terme un curs d’un mínim de 25 hores setmanals i un màxim de 15 alumnes per classe, també sense cap cost. Els participants també disposaran d’una assegurança de viatge per a cobrir possibles incidències.

La durada serà de quatre setmanes i hi haurà dos períodes de realització. El primer es durà a terme durant el mes de juliol de 2019 i el segon durant el mes d’agost de 2019.

El termini de presentació de sol·licituds comença el divendres, 8 de febrer, en el web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i finalitzarà el 4 de març de 2019. El professorat pot fer les sol·licituds per via telemàtica en l’enllaç següent: http://ovidoc.edu.gva.es . Una vegada sol·licitada l’estada, es podrà fer el seguiment del procés mitjançant la mateixa plataforma.

En les dues modalitats, si el nombre de sol·licitants és inferior al nombre de places oferides en alguna de les especialitats anteriors, es podrà incrementar el nombre de places en altres modalitats més demandades fins a completar el total de 1.000 places.

Més informació sobre les estades en: http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesorado/estancias-en-el-extranjero