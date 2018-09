Marzà: ‘Els equipaments de les seleccions valencianes ja són una realitat

Print This Post

Les seleccions autonòmiques de futbol, futbol sala, hoquei, rugbi, voleibol i vòlei platja ja llueixen la marca Comunitat de l’Esport en els seus equipaments oficials. Encara que la selecció valenciana de futbol ja el va estrenar el mes de juliol passat durant el torneig del COTIF, aquest dilluns es va produir la presentació en societat de les peces de roba per part de la resta de federacions. Comunitat de l’Esport és una iniciativa que naix impulsada per la Fundació Trinidad Alfonso i la Generalitat, per mitjà de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

La presentació dels equipaments s’ha produït aquest dilluns a les instal·lacions del poliesportiu municipal de Beteró amb la presència de del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà; el director general d’Esport de la Generalitat, Josep Miquel Moya, el director de Luanvi, Vicente Tarancón, i la directora de la Fundació Trinidad Alfonso, Elena Tejedor, Aquestes dues últimes entitats són les que assumeixen, conjuntament, el 80% del cost de la roba esportiva. Juntament amb aquests van estar representants de les diferents seleccions i els presidents de les federacions que ja visten els colors de la Comunitat de l’Esport.

Segons el conseller, “el treball conjunt entre la Generalitat i la Fundació Trinidad Alfonso mitjançant la marca Comunitat de l’Esport fa realitat que aquesta temporada llancem els equipaments autonòmics de diferents seleccions per equips i amb això garantim una imatge conjunta i coherent; a més, facilitem que tots els components dels equips de les federacions tinguen equipament sense que siga un cost per a ells. Avancem, doncs, en la nostra tasca per a impulsar el treball de les federacions valencianes amb una marca pròpia i unificada”.

Elena Tejedor ha indicat que «per a l’entitat que presideix Juan Roig és important ajudar a construir i ordenar l’esport de la Comunitat Valenciana entorn d’aquesta marca, Comunitat de l’Esport. Aconseguir aquesta aliança amb les seleccions autonòmiques significa fer un pas enorme perquè, d’alguna manera, aquests combinats ens representen a tots, són la nostra bandera. Serà un motiu d’orgull per a la ciutadania de les tres províncies que porten al pit el lema de Comunitat de l’Esport”.

La marca Comunitat de l’Esport pretén aglutinar i ordenar tot l’esport que es practica i ens fa gaudir a la Comunitat Valenciana. A través d’aquesta marca, a més del suport a les seleccions autonòmiques, es treballa en altres línies amb les federacions esportives de la Comunitat Valenciana. Entre aquests, ha destacat, d’una banda, una prova pilot amb els Cepafe (Centres Educatius Promotors de l’Activitat Física i l’Esport) de la Comunitat Valenciana, en la qual s’ofereix, per primera vegada a Espanya, que els centres d’Educació Primària puguen dedicar una o més hores a l’educació física, afegides a les que ja s’imparteixen. Aquest programa es denomina ‘Esport a l’Escola +1’.

D’altra banda, es desenvoluparà una línia de tecnificació sota el projecte FER Futur, que engloba programes de tecnificació de disciplines olímpiques i paralímpiques.