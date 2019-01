Marzà: ‘La revolució del Centre del Carme continua amb una programació diversa que mira a l’exterior’

Connect on Linked in

El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, acompanyat pel director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, i la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, ha presentat aquest matí la programació expositiva del Consorci de Museus per a aquest 2019.

Es tracta d’una programació composta una trentena de mostres, de les quals 23 es podran veure al Centre del Carme de València.

Segons el conseller,”la revolució del Centre del Carme continua amb un balanç en 2018 marcat per l’èxit de públic que s’ha multiplicat en quasi per cinc en dos anys amb vora 350.000 visitants l’any passat”, i ha continuat: “Això és gràcies a la qualitat de la programació i el bon treball fet per l’equip del Consorci de Museus. Per això aquesta legislatura hem anat augmentant el pressupost fins arribar als 4,2 milions d’euros, més del doble del que s’invertia al Consorci de Museus per part d’anteriors governs”.

Així mateix, el responsable de Cultura de la Generalitat ha destacat que “tota la programació plantejada per Pérez Pont és de gran qualitat i d’un indubtable interés per al visitant” i ha afegit: “Inaugurem temporada amb una programació que mira a l’exterior, amb projectes d’artistes internacionals i col·laboracions amb altres institucions. Vull fer èmfasi en tres fites d’aquesta programació anual: els projectes d’artistes internacionals com Xu Bing, la intervenció dels grafiters PichiAvo, encarregats del disseny de la falla municipal en aquest 2019, i la segona edició de l’exposició que organitzem amb les 18 obres d’art adquirides per la Generalitat en 2018”.

El Centre del Carme Cultura Contemporània arranca l’any amb l’exposició de l’artista xinés Xu Bing, vicepresident de l’Acadèmia Central de Belles Arts, a Pequín i Medalla de les Arts als Estats Units (2015).

La seua obra es troba en nombrosos museus del món com el Museu Nacional d’Art de la Xina, el Museu Britànic, el Museu Metropolità d’Art i el Museu d’Art Modern de Nova York, el Museu d’Art Contemporani de Los Angeles, o el Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia de Madrid i la Fundació Pilar i Joan Miró de Mallorca, entre altres.

Com a continuació de la seua clàssica obra ‘Book from the Sky’ l’artista xinés Xu Bing presenta, per al Centre del Carme, una nova novel·la gràfica composta íntegrament de símbols i icones que s’entenen universalment, una història llegible sense paraules, que es podrà veure a partir del 15 de febrer a la Sala Ferreres-Goerlich.

Alhora, el duo d’artistes urbans PichiAvo farà una intervenció mural en el claustre renaixentista de l’antic convent com a part de la seua exposició a la Sala Refectori que s’inaugura el 22 de febrer. PichiAvo, creadors de la falla municipal d’aquest 2019 uniran al Centre del Carme els seus dos universos creatius, la juxtaposició de lletres i els grafismes, propis de l”streetart’ amb referències a escultures clàssiques.

Els artistes valencians estan en el seu millor moment creatiu. Entre alguns dels seus èxits està el fet d’haver sigut els primers artistes europeus a afegir la seua signatura al Bowery Wall de Nova York.

Carmen Amoraga, per part seua, ha destacat que “la col·laboració entre el Consorci i la Conselleria, va més enllà del programa expositiu. Un treball en comú que ens està ajudant en la tasca que siga la cultura la que vertebra el territori, i està sent l’exemple de com apostem per la participació cultural: la gent participa en la cultura, amb les exposicions, amb les activitats, amb el programa Cultura Resident, amb la producció de creacions teatrals o l’habilitació d’espais artístics en centres de salut i hospitals”.

Pérez Pont ha assenyalat que “el Centre del Carme no solament ha renovat la seua imatge i el seu objecte sinó que ha consolidat, en només dos anys, un model de gestió basat en les convocatòries públiques i el foment de la participació de la ciutadania en l’activitat cultural” i ha afegit que “a aquesta programació d’exposicions se sumaran la participació del Centre del Carme en diferents accions culturals que anirem donant a conéixer, així com els projectes educatius i convocatòries de residències que tenen la seua seu també al centre d’art valencià però que creuen de manera transversal la nostra programació a les tres províncies”.

El Centre del Carme presentarà, a més, la revisió de les trajectòries de Xisco Mensua, Ana Teresa Ortega i Fuencisla Francés. D’altra banda, al mes de juliol recorrerà el treball d’Isidro López-Aparicio (Santisteban del Puerto, Jaén, 1967), artista de sòlida presència i reconeixement internacional, president del Fine Art European Forum. L’obra artística de López-Aparicio, com a eina de compromís social, es desenvolupa en els àmbits de les arts plàstiques i visuals, la instal·lació i l’art d’acció.

Suport a la fotografia

Al maig el Centre del Carme posa el focus en la imatge fotogràfica, i aborda l’obra de l’artista Luis Gordillo (Sevilla, 1934), una de les figures més influents de l’art espanyol de l’últim mig segle, des d’una altra perspectiva: l’exposició “Fotoalimentació” presenta el seu treball més pròxim a la fotografia.

El director del Consorci de Museus ha destacat “el suport a la fotografia, com a disciplina imprescindible dins de la nostra cultura visual” i ha explicat que “de la mateixa manera que ho vam fer en 2018 amb els festivals de fotografia, Imaginaria a Castelló i PhotoAlicante, enguany i després de participar activament en el projecte Ikonic, col·laborem també en el festival Photon de València amb la mostra ‘Creadors de consciència’ que es podrà veure al Centre del Carme a partir de maig, produïda per DKV, amb 120 fotografies de 40 fotoperiodistes”.

Projectes específics

El Centre del Carme reuneix en aquest 2019 diferents projectes que remeten a la idea de l’art contemporani com a catalitzador de consciències entorn de diferents teories o reflexions de l’ésser humà com la memòria, en els projectes ‘Dorma en tu” (març) de l’artista Pedro Lange Churión, una proposta d’investigació de la Universitat de San Francisco (USF) sobre els ‘xiquets robats” a Espanya en les dècades dels 40 i 80 del segle XX; o l’exposició ‘On germinen els silencis” (març) proposta que es fa en col·laboració amb el Govern d’Aragó i la Fundació Santa María de Albarracín. Sobre la mirada al passat parla també el projecte ‘Imago Vocis. Ecos del visible” (octubre) resultat de la convocatòria VO amb comissariat d’Ada Sbriccoli i Arola Valls.

Sobre la creació de la identitat tracten les propostes de ‘Jesús Madriñán. Mil nits i una nit” (febrer), comissariada per Montserrat Pis, resultat de la convocatòria VO; o l’exposició de l’artista Andrea Corrales ‘La dimensió material de la imatge pornogràfica” (maig), dins de la convocatòria Escletxes de producció i suport a la investigació.

El qüestionament de les teories antropocentristes de l’ésser humà pren diferents formes en les propostes de Josep Tornero ‘La desaparició de les cuques de llum” (febrer), procedent de la convocatòria Escletxes; igual que Ernesto Casero amb el seu projecte ‘De rerum rurture’ (setembre) i ‘Zoextropia. El bell posthumà’ (juny), comissariat per María Morata, dins de VO.

A més, es mostraran els dos últims moments del cicle ‘Totalitat i infinit’, comissariat per Diana Guijarro, resultant de la convocatòria 365 VLC, que proposa la idea de l’art com un gran acte de transferència.

Pérez Pont ha recordat que “aquestes convocatòries que ens serveixen per a donar visibilitat als nostres creadors no es queden al Centre del Carme o a la Comunitat Valenciana sinó que, després de la seua exposició, des del Consorci de Museus continuem donant suport a la seua projecció exterior i en aquest sentit cal destacar la proposta d’Hugo Martínez-Tormo «La deriva d’un gest post-romàntic» que s’inaugura el pròxim 5 de febrer a Mèxic i que té prevista la seua itinerància a Miami”.

D’altra banda, el projecte de l’artista alacantina Olga Diego, ‘Jardí autòmat’ que es va poder veure al Centre del Carme en 2018, viatjarà pròximament a Taipei (Xina), amb el suport del Consorci de Museus.

Noves tecnologies

A la fi d’any, el Centre del Carme analitzarà a la Sala Dormitori les relacions entre l’artista i les màquines, un autèntic treball de recerca que explora el moment inicial en el qual les noves tecnologies irrompen en l’art, i activen els programes de les avantguardes artístiques. Comissariada per José Ramón Alcalá i Nilo Casares, l’exposició traslladarà al Centre del Carme obra de molt diversa procedència, d’importants institucions com el Victoria & Albert Museum de Londres o la Rauschenberg Foundation, de més de 70 artistes.

UPV

El mes de setembre ocuparan el Centre del Carme les obres de Joan Cardells, Anzo, Armengol, Mavi Escamilla, Manolo Gil, Artur Heras, Martí Quinto, Michavila, José Sanleón, Horacio Silva, Jose M. Yturralde, entre altres. Es tracta de la col·lecció artística de la Universitat Politècnica de València, composta per l’obra de més de 30 artistes, la major part d’ells valencians, representatius de l’art espanyol del segle XX. La mostra arriba al Centre del Carme en el marc d’un projecte educatiu en què el centre de cultura contemporània col·labora amb la Universitat de València i la UPV, en el seu Máster de Gestió Cultural.

Museu de Belles Arts de València

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, en la seua línia de recuperació d’artistes de segles passats porta l’obra de l’alacantí Vicente Rodes Àries, ‘L’estudi del natural’, al Museu de Belles arts de València (a l’octubre). Un projecte que sorgeix de la col·laboració entre els tres museus de Belles arts de Castelló, València i Alacant, impulsada pel Consorci de Museus, i que s’està mostrant en els tres espais.

Fundació Chirivella Soriano

La col·laboració entre el Consorci de Museus i la Fundació Chirivella Soriano es mantindrà en 2019 amb l’exposició de Manuel Rey-Fueyo (La Felguera, Astúries, 1950), ‘De la memòria de la llum a la memòria de l’òxid’.

Projectes itinerants

El Consorci de Museus amplia en 2019 els seus projectes d’exposicions itinerants que viatjaran per diferents poblacions de Castelló, València i Alacant, i vertebraran el territori per a afavorir l’accés a la cultura de tots els valencians. A més de les exposicions compostes per la ‘Col·lecció d’Art Contemporani de la Generalitat Valenciana’, es mostraran els projectes d”Hugo Martínez-Tormo. La deriva d’un gest postromàntic’, ‘Mónika Buch. Trajectòria 1956/2018’, ‘Miguel Hernández / Vicent Andrés Estellés. La palabra toma parte / La paraula pren part’; ‘José Segrelles & The Illustrated London News’, en commemoració del 50 aniversari de la seua mort; que se sumen als projectes ‘Blasco Ibáñez i el rostre de les lletres’, que ha visitat ja sis poblacions, i ‘En defensa de la cultura’.