Marzà: ‘L’IVAM és una de les nostres puntes de llança en matèria cultural i amb el 30 aniversari cristal·litzem la seua transformació en l’espai d’art modern que ha de ser’

El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha presentat la programació de l’IVAM per a l’any vinent al costat del director d’aquest, José Miguel G. Cortés.

Marca la línia programàtica 2019 la celebració del 30 aniversari del museu, amb exposicions especialment rellevants. Hi destaquen les coproduccions internacionals, com la mostra dedicada a Fernand Léger, en col·laboració amb la Tate Liverpool; la que portarà l’obra de Jean Dubuffet, organitzada amb el MUCEM de Marsella, o la de l’artista d’origen algerià, Zineb Sedira, coproduïda amb el museu Jeu de Paume de París i la Fundació Gulbenkian de Lisboa.

El conseller ha subratllat que “l’IVAM és una de les nostres puntes de llança en matèria cultural i amb el 30 aniversari cristal·litzem la seua transformació en l’espai d’art modern que ha de ser. Per tot això hem augmentat el pressupost que destinem a l’IVAM 1 milió d’euros per a arribar als 8,8 milions d’inversió per part de la Conselleria” i hi ha afegit: “Cal destacar la millora dels espais a la seu de València amb l’ampliació mitjançant el Pati Obert, així com els canvis i les millores, tant en sales com a l’esplanada de l’entrada”.

El responsable de Cultura de la Generalitat ha destacat “l’espenta de la Conselleria per a garantir adquisicions d’obres per al seu fons i la compra imminent del Fons Renau, sense oblidar la pròxima obertura de la subseu d’Alcoi el 16 de novembre, que acollirà l’any vinent tres exposicions per a donar a conèixer l’extens fons de l’IVAM, traspassar els límits de València ciutat amb un espai permanent i fer evident el ric patrimoni que tenim en aquest centre”.

Per part seua, el director de l’IVAM ha explicat que “en aquests quatre anys, hem augmentat la importància i l’interés de les exposicions, que ja el 2018 han marcat una fita amb la mostra dedicada a Joan Miró, i el 2019 hi tindrem figures molt destacades en la història de l’art”.

José Miguel Cortés també ha assenyalat que l’Institut Valencià d’Art Modern “tindrà l’any que ve fins a sis coproduccions internacionals amb centres d’art de diferents ciutats europees: Liverpool, Lisboa, Marsella, París, Roma i la Haia, la qual cosa suposa un enlairament considerable en el nostre esforç per la internacionalització del museu”.

També cal subratllar el projecte específic que el dibuixant valencià Paco Roca farà per a la galeria 6 de l’IVAM, així com la nova lectura de la col·lecció de l’IVAM, amb un recorregut per les tendències més realistes i crítiques de les últimes dècades, els realismes espanyols i el surrealisme.

Una doble exposició posarà el focus l’any d’inauguració del centre 1989, un moment històric especialment significatiu, amb esdeveniments tan simbòlics com la caiguda del mur de Berlín.

L’IVAM albergarà al Centre Julio González un total de 13 exposicions el 2019, però a aquestes cal sumar les que el museu valencià portarà a diferents destinacions: Roma, Alcobendas, Barcelona, Xàbia i diferents ciutats de Catalunya, a més de les tres que acollirà el centre IVAM CADA Alcoi.

L’exposició retrospectiva més important que s’ha fet mai a Espanya de Fernand Léger arribarà el mes de maig a l’IVAM. Es tracta d’una coproducció internacional amb la seu de la Tate a Liverpool. La mostra reunirà més de 140 obres, que arrepleguen allò fonamental del quefer artístic de Léger, i que procedeixen de museus internacionals com el MoMA de Nova York, el Pompidou de París, les National Galleries of Scotland d’Edimburg o el Museu Reina Sofía de Madrid.

De nou una coproducció internacional, en aquest cas amb el MUCEM (Museu de les Civilitzacions d’Europa i de la Mediterrània) de Marsella, oferirà a l’IVAM una retrospectiva de l’artista francés Jean Dubuffet (Le Havre, França, 1901-París, 1985). Ho farà des d’una perspectiva historicocultural i antropològica, que retrarà un moment de profunda crisi després de la Segona Guerra Mundial.

L’exposició ‘1989. El fin del siglo XX’ pretén posar en context el naixement de l’IVAM a través de dues mostres: una primera que seguirà la línia dels casos d’estudi i que es concentrarà en el museu mateix i en el naixement d’aquest, i el relacionarà amb el seu entorn més pròxim. I una segona que treballarà a partir d’obres d’artistes nacionals i internacionals produïdes totes l’any 1989, vinculades a alguns dels esdeveniments més importants que van succeir en aquesta data.

Una coproducció amb el Jeu de Paume de París i la Fundació Gulbenkian de Lisboa portarà a l’IVAM una antològica de l’artista Zineb Sedira (París, 1963). Explorarà les nocions de família, tradició, història oral, migració, la diàspora i la transmissió intergeneracional de coneixement amb la finalitat d’abordar la qüestió del desplaçament cultural i les conseqüències personals i socials de la migració.

Almenys una de les mostres de l’IVAM a Alcoi en cada temporada es dedicarà a la presentació de la col·lecció. Entre els objectius de l’IVAM es troba el de donar a conèixer els seus fons més enllà dels límits del museu a València i fer evident que són patrimoni de tota la Comunitat Valenciana.

Al museu MAXXI de Roma (Museo nazionale delle arti del XXI secolo) es presentarà una mostra amb obres de la col·lecció de l’IVAM. Coincidint amb la Fira ARCO de Madrid, el Centre d’Art d’Alcobendas exhibirà una selecció de fotografies dels fons de l’Institut Valencià d’Art Modern. 90 peces del depòsit de Josep Renau viatjaran al museu del Born de Barcelona el mes de juny en una exposició dedicada a l’artista valencià.

A Xàbia s’organitzarà una exposició amb obres de l’holandés Lucebert, que va passar llargues temporades en aquella localitat de la Marina Alta. La mostra “Construint nous mons” seguirà itinerant pels centres CaixaForum i l’any que ve es trobarà als de les quatre capitals catalanes: Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.

Paral·lelament, el museu manté per al 2019 la línia expositiva denominada IVAM PRODUEIX, que té com a objectiu que l’Institut Valencià d’Art Modern siga també generador d’obres d’art, i no només un contenidor en què exhibir treballs ja existents.

Per a la intervenció en la façana de l’edifici, s’ha demanat la participació de dues dones artistes: Soledad Sevilla (València, 1944), que realitzarà la seua intervenció al gener, i Carmen Calvo (València, 1950), que la farà al setembre. El col·lectiu d’arquitectes alacantins ARANEA s’encarregarà de dur a terme la intervenció de l’esplanada durant els mesos d’estiu.

Cortés ha conclòs que “aquesta programació no és un punt culminant de res, més aviat tenim com a objectiu que siga un punt de partida per als pròxims 30 anys”.