Marzà: ‘Mitjançant el pla Edificant destinem 1,7 milions d’euros per a la millora del CEIP Cervantes-Dualde de Betxí’

El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha visitat el CEIP Cervantes-Dualde de Betxí, incorporat de manera efectiva al pla Edificant, perquè es duguen a terme actuacions de millora en aquest centre educatiu.

El conseller ha estat acompanyat per l’alcalde de Betxí, Alfred Remolar, i regidors de l’Ajuntament. També han visitat l’escoleta municipal El Pequelar i la primera fase realitzada del projecte de “camins escolars” de la localitat.

“Mitjançant el pla Edificant hem destinat 1,7 milions d’euros per a la millora d’unes deficiències constructives al CEIP Cervantes-Dualde que provenen de l’any 2013, amb la gestió del govern anterior”, ha explicat Marzà durant la visita. En aquest sentit, el conseller ha assenyalat que “el govern anterior no només no s’ocupava de les infraestructures escolars, sinó que, encara més greu, quan se n’ocupava, ho gestionava malament. Prova d’això és el que es va fer mitjançant Ciegsa fa només cinc anys al CEIP Cervantes-Dualde i que ara des del Govern del Botànic hem d’arreglar i gestionar acuradament”.

La inversió d’1,7 milions d’euros es destinarà a millores en fusteria, climatització i ampliació de les instal·lacions i en la construcció d’un nou gimnàs de 270 metres quadrats.

El conseller també ha visitat la primera fase del projecte municipal ‘Recuperació de l’espai per al vianant i camins escolars’. Les obres, que van ser executades durant els mesos de maig i juny del 2018, han consistit en la construcció d’un “camí escolar” i una zona de vianants a l’avinguda Sant Josep de Betxí; unes intervencions que han estat acompanyades del canvi de lluminàries per Led, la plantació de vegetació, la instal·lació de mobiliari urbà i la inclusió de diversos senyals de trànsit i mapes de situació per a xiquets i xiquetes.

El projecte té com a objectiu potenciar la mobilitat urbana sostenible, reduir el consum energètic i millorar la qualitat de l’aire, així com donar resposta al Pla de mobilitat urbana sostenible del municipi de Betxí. Preveu, a més de la primera fase ja executada, la creació de tres eixos o camins escolars que milloren l’accessibilitat als centres educatius del municipi.

Finalment, el conseller també ha visitat l’escoleta municipal El Pequelar, que en l’actualitat disposa d’un total de 54 alumnes matriculats en l’etapa de 0-3 anys. L’escoleta té 2 unitats d’1-2 anys amb 24 alumnes i 2 unitats de 2-3 anys en funcionament amb 30 alumnes. Cal recordar que l’alumnat de 2 anys té la matrícula totalment gratuïta gràcies a la inversió feta per la Conselleria en aquest sentit i que té com a objectiu assegurar la igualtat d’oportunitats en aquest tram d’escolarització no obligatòria.

Marzà ha recordat que “a les comarques de Castelló tenim aquest curs 1.812 places gratuïtes de 2 anys en 93 aules d’escoletes de la Generalitat, de 2 anys en CEIP i a les aules de 2 anys en les escoles municipals. Caminem, doncs, cap a l’objectiu de trencar amb la desigualtat que suposava per a moltes famílies no poder matricular els fills i filles en aquest tram d’edat per raons econòmiques” i ha afegit que “no sols treballem per a estendre les aules gratuïtes de dos anys; també comptem amb les millores del bo infantil en la resta de trams i tot junt ha suposat que siguem l’única autonomia de l’Estat on ha pujat l’escolarització en el tram de 0-3, amb 44.30 0 alumnes aquest curs, 6.000 més que en l’últim curs de l’antic govern”.