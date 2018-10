Marzà: ‘Potenciar l’art en l’ensenyament de manera transversal, així com l’expressió física és fonamental per a una educació integral’

Connect on Linked in

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport celebra els dies 27 i 28 d’octubre el I Congrés d’Àmbit Artisticoexpressiu ‘ART-èria’ a l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló.

La trobada ha sigut organitzada pel Cefire Artisticoexpressiu amb la col·laboració de l’Institut Valencià de Cultura i l’Ajuntament de Castelló. La jornada també es retransmetrà per ‘streaming’ en http://canal.gva.es .

Aquest congrés forma part del Pla 2018 per a la participació i la formació del professorat valencià, integrat per nou congressos, dels diversos de Cefire de què disposa la Conselleria, que es desenvolupen des de maig fins a novembre.

‘ART-èria’ s’articula al voltant de tres blocs: reptes, estratègies i aliances, i tindrà un format atractiu i inspirador amb les arts i l’expressió física com a fil conductor.

El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà intervindrà en aquesta trobada el dissabte 27 i ha destacat que ‘potenciar l’art en l’ensenyament de manera transversal, així com l’expressió física és fonamental per a una educació integral i ho estem introduint mitjançant propostes com la ‘Motxilla Cultura’ o els diferents programes que tenim entorn al foment de l’activitat física com ‘Pilota a l’Escola’, ‘Esport a l’Escola’, ‘Escoles a la mar’ o els ‘Jocs esportius” i també ha afegit ‘sense oblidar que la formació del professorat és clau en aquest sentit, per això està aquest congrés, organitzat per un Cefire específic que vam crear per a fer realitat cursos de tot tipus en aquest sentit’.

El I Congrés d’Àmbit Artisticoexpressiu vol reivindicar les arts plàstiques, l’audiovisual, la música, les arts escèniques i l’educació física com a àrees indispensables per a la formació de persones lliures, crítiques, responsables i felices.

També es pretén promoure l’actualització científica, metodològica i didàctica del professorat atenent projectes educatius artisticoexpressius i línies metodològiques innovadores. En tercer lloc, el congrés ha de ser un espai per a la reflexió i la reivindicació de les arts com a eix fonamental de l’educació al llarg de totes les etapes.

A més, es volen compartir i fer visibles i les bones pràctiques educatives i divulgar les experiències i les investigacions que fomenten la participació activa i col·laborativa de l’alumnat a través d’activitats artístiques i expressives.

Programa del congrés

El congrés obri les portes amb la taula redona ‘Art i educació: Hi ha una possibilitat, per menuda que siga, de salvar-ho?’, moderada per Juan Francisco Fandos, director del departament de Didàctica de l’Espai d’Art Contemporani de Castelló. Es reflexionarà sobre la conciliació de l’educació i les pràctiques artístiques, les possibles sinergies i el treball dels processos creatius als centres educatius.

Hi intervenen Paloma Palau, professora titular i secretària del departament d’Educació i Didàctiques Específiques de la Universitat Jaume I; Dídac Botella, mestre d’Educació Física i d’Anglés, llicenciat en pedagogia i màster en Didàctiques Específiques per la Universitat de València; Josep Arbiol, director de la MICE, Mostra Internacional de Cinema Educatiu I Julián Rodríguez Bozz, pedagog, poeta, músic i improvisador i director de Mundo Aladuría.

El programa continua amb la ponència ‘Espais d’aprenentatge, espais de creativitat’, a càrrec de Siro López, artista, formador i especialista en creativitat, espais educatius i comunicació. S’abordarà com s’han de desenvolupar espais que prioritzen la creativitat, la comunicació, l’encontre i la salut en les diverses etapes educatives.

Després es faran una sèrie de tallers interdisciplinars per a incentivar l’expressió artística a l’aula. Els tallers seran: ‘Darrer del tamís (la dansa de les ombres)’ amb l’estudi gràfic Milimbo; ‘Aprenentatges formatius: arts en vius i educació’, amb el col·lectiu Arte Facto; ‘Teatre i expressió corporal’, de la mà de Dídac Botella; ‘Cinema i coreografia: laboratori d’experimentació amb el cos i la càmera’, de Rafa Arnal, ‘Basket Beat’, a càrrec de José María Aragay Borràs; ‘Aladuría y canto improvisado’, de Julián Rodríguez Bozzo ; i ‘To beat or not to beat’, de Cristina Ases Alborch, la Cris.

La primera jornada conclourà amb la mostra escolar de ‘L’escola canta’, un projecte educatiu de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Castelló amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació que busca donar a conéixer la tradició cultural amb la unió de la llengua i la música, millorar la competència lingüística del valencià i fomentar una sensibilitat positiva i una convivència pacífica entre diferents cultures.

La segona jornada obrirà amb un diàleg sobre les línies de treball interdisciplinars entre les àrees de Música i Plàstica, i se centrarà en el cas ‘Ombres sonores i projectes interdisciplinaris del Mus&Art Lab’, a càrrec de les professores de la Universitat de les Illes Balears i membres del Grup de Recerca en Art i Educació de la mateixa universitat, Noemy Berbel Gómez i Maria Magdalena Jaume Adrover.

Continuarà amb una activitat de ‘soundpainting’ de la mà de Ricardo Gassent, un dels ‘soundpainters’ més importants del món i impulsor d’aquest llenguatge a l’Estat espanyol. Es tracta d’un llenguatge universal de senyes per la composició visual, el qual és interpretat per músics, actors, ballarins i artistes visuals i que té un gran potencial com a eina pedagògica per al desenvolupament de la creativitat.

L’última ponència programada serà ‘Neopsicologia de l’art: de la neuroestètica a l’artteràpia’, amb el professor titular del departament de Psicobiologia de la Facultat de Psicologia de la Universitat de València Raúl Espert Tortajada.

Compartir Marzà: “Potenciar l”art en l”ensenyament de manera transversal, així com l”expressió física és fonamental per a una educació integral” Compartir Marzà: “Potenciar l”art en l”ensenyament de manera transversal, així com l”expressió física és fonamental per a una educació integral” Compartir Marzà: “Potenciar l”art en l”ensenyament de manera transversal, així com l”expressió física és fonamental per a una educació integral” Comparti