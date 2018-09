Marzà: ‘Els Premis de les Arts Escèniques suposen un pas avant en la visualització i en el reconeixement de les arts escèniques valencianes

Print This Post

El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Espor t,Vicent Marzà, ha presentat els Premis de les Arts Escèniques de la Generalitat Valenciana, acompanyat pel director de l’IVC, Abel Guarinos; pel director adjunt d’Arts Escèniques de l’IVC, Roberto García; pel director de la gala, Santiago Sánchez, i per la directora dÀ Punt, Empar Marco.

Els guardons es lliuraran en una gala que se celebrarà al Teatre Principal de València l’1 d’octubre i que serà retransmesa en directe per la televisió À Punt.

Segons Marzà, “la celebració d’aquests reconeixements suposa la recuperació d’aquests guardons, que es van deixar de celebrar l’any 2010 per l’antic govern. A més, la Generalitat celebrarà també premis específics per a la música i per a l’audiovisual valencians que es detallaran pròximament”.

També ha afegit que “els Premis de les Arts Escèniques suposen un pas avant en la visualització i el reconeixement social de la producció i de la creació escèniques al territori valencià”.

Així mateix, ha recordat que “el camí que hem mamprés en matèria cultural està donant resultats, com ho demostra l’augment del reconeixement de la producció escènica valenciana en els últims anys amb 16 premis MAX en diferents categories”.

En aquest sentit, el responsable de Cultura de la Generalitat ha destacat que “volem que la societat valenciana tinga ganes d’anar al teatre i que valore els actors, actrius, directors, directores, dramaturgs i dramaturgues que tenim al nostre territori. Per això, aquests premis seran una eina més per a aconseguir-ho”.

Nominacions

Els Premis de les Arts Escèniques de la Generalitat tenen un total de 17 categories: millor direcció escènica; millor direcció coreogràfica; millor actor; millor actriu; millor ballarí; millor ballarina; millor espectacle per a xiquets, xiquetes o joves; millor espectacle de circ o espectacle de carrer; millor text; millor versió, adaptació o traducció; millor composició musical; millor escenografia; millor il·luminació; millor vestuari; millor espectacle de dansa; millor espectacle de teatre, i un premi d’honor.

Les nominacions i premiats finals seran triats per la comissió de representants de les associacions professionals de les arts escèniques que conformen la Mesa de la Cultura Valenciana (MECUV). La llista de nominats es farà pública la segona setmana de setembre.

La gala: ‘Tots a escena’

Amb el títol ‘Tots a escena’, la gala tindrà un concepte integrador que es veurà reflectit amb la presència d’actuacions en directe de teatre de carrer, dansa, teatre per a xiquets i xiquetes i música en directe. La posada en escena serà àgil i elegant, amb l’objectiu de convertir-se en una autèntica festa per a homenatjar la diversitat estilística, social i territorial de les arts escèniques valencianes.

La gala estarà dirigida per Santiago Sánchez, un dels més prestigiosos directors teatrals valencians i conegut pel seu treball al capdavant de la veterana companyia l’Om Imprebís. També comptarà amb la música ‘a cappella’ del grup Melomans i amb l’humor del presentador i mestre de cerimònies Rafa Alarcón, actor valencià.