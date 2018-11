Arriba a Burjassot “Merlín, un musical de llegenda”

Connect on Linked in

Diumenge que ve 11 de novembre, Burjassot s’endinsa en un món de fades, mags i bruixots i s’envolta d’una aurèola de fantasia per a fer creure a totes les persones que acudisquen al Tívoli, que qualsevol cosa és possible, si la màgia està present. L’Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot ha programat, per a la vesprada del diumenge, una ambiciosa proposta de teatre familiar que arriba amb “Merlín, un musical de llegenda”, l’última creació de la companyia valenciana Trencadís Produccions, després de l’èxit que va obtenir amb “Aladín, un musical genial”.

Espectacle recomanat per la Xarxa Nacional de Teatres i guardonat amb el premi a Millor Musical Infantil dels Premis del Teatre Musical, “Merlín, un musical de llegenda” tindrà lloc a les 18h en el Centre Cultural Tívoli. Les entrades, amb un preu de 6 euros, estan a la venda a través de ServiEntradas i també físicament, en la Casa de Cultura i en el Tívoli, el mateix dia de l’espectacle. La taquilla, en aquest cas, obrirà a les 17h.

El musical ofereix una hora i mitja de diversió assegurada en clau musical, amb un ritme trepidant i tots els ingredients propis del món medieval: cavallers, trons, princeses, dracs, hechiceras i, sobretot, molta màgia. La història fa viatjar al públic a la fosca Anglaterra de l’edat mitjana. El rei Uther mor deixant com a hereu al tron al seu fill, el xicotet Arturo. Per a protegir-li, el mag Merlín, bon amic del monarca, s’encarrega d’amagar al futur rei, a casa d’un humil ferrer de bon cor, fins que cresca i puga fer-se càrrec de la corona. Passen els anys i el jove ferrer Arturo s’ha enamorat de la princesa Ginebra. L’amor és mutu, però la seua història es veurà truncada per les ambicions de la despietada i malvada Bruixota Morgana. No obstant açò, l’impredictible i savi Merlín, servint-se de grans dosis de màgia, i també d’humor, farà tot el possible per convertir al jove Arturo en el desitjat rei que tot el poble espera.

Per a fer somiar als espectadors amb aquesta nova aposta de la llegenda artúrica, “Merlín, un musical de llegenda” està signat per grans professionals del gènere musical. El text de Josep Mollá i l’adreça de José Tomàs Chàfer, de qui també és la idea original i qui va ser, amb “Pinotxo, un conte musical“, finalista als premis Max 2011. La música, les lletres i tota l’adreça vocal estan signades pel duo integrat per Noélia Pérez (Morgana) i Josep Zapataer (Merlín). Ells són Cashalada Cia. i són responsables de la direcció musical dels musicals “L’aneguet lleig” (Premi Max al Millor Espectacle Musical 2016), i “TIC-TAC” (Premi Max al Millor Espectacle Musical 2018), així com del xou “Two ladies or not two ladies” que ja va passar per Burjassot, en 2015.