El matí de Catalunya Ràdio” emetrà en directe des de l’Espai Joan Fuster amb motiu del 25é aniversari de la mort de l’escriptor de Sueca

El programa comptarà amb convidats de primer ordre, entre ells, el conseller de Cultura del territori valencià, Vicent Marzà; el conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila; i la consellera de Cultura del govern balear, Fanny Tur

A l’especial hi haurà l’actuació de grups valencians com ara Aspencat, El Diluvi i Zoo i d’un quartet inèdit amb Borja Penalba, Mireia Vives, Andreu Valor i Berta Íñiguez

Sueca, 14/06/2017.El pròxim dilluns, 19 de juny, el programa “El matí de Catalunya Ràdio” oferirà un especial des de l’Espai Joan Fuster amb motiu del 25é aniversari de la mort de l’escriptor de Sueca, que es commemorarà el pròxim dimecres, 21 de juny.

Per celebrar l’efemèride, el matinal de la ràdio pública catalana, presentat per Mònica Terribas, ha programat un especial en la mateixa casa on va viure l’intel·lectual suecà, el número 10 del Carrer Sant Josep. Aquells que estiguen interessats en assistir-hi com a públic, cal que reserven plaça a l’adreça electrònica info@museujoanfuster.org, indicant nom, cognoms i telèfon de contacte, atès que l’aforament serà limitat. El programa serà obert al públic a partir de les 8:00 hores i per accedir-hi caldrà acreditar-se amb el DNI.

A partir de les 8:30 hores, Terribas conversarà en una tertúlia a tres bandes amb Vicent Marzà, conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana; Santi Vila, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya; i Fanny Tur, consellera de Cultura del Govern Balear.

Durant tot el programa hi haurà quatre actuacions musicals en directe de la mà de diferents grups destacats en el panorama musical valencià com ara Aspencat, El Diluvi i Zoo i també l’actuació d’un quartet inèdit composat per Borja Penalba, Mireia Vives, Andreu Valor i Berta Íñiguez.

El programa continuarà, al voltant de les 10:00 hores, amb una taula rodona sobre el llegat de Joan Fuster. En esta secció participarà Antoni Furió, responsable de l’edició de les obres completes i la correspondència de Joan Fuster (Ed. 62 i Universitat de València) i catedràtic d’Història Medieval a la Universitat de València; Carme Gregori, professora de Literatura Catalana Contemporània per la Universitat de València, especialista en l’obra de Joan Fuster i autora del llibre “Anotacions al marge. Els aforismes de Joan Fuster” de Publicacions de la Universitat de València; Maria Isona, coordinadora del col·lectiu Reconstruint Fuster i Salvador Ortells Miralles, director de l’Espai Joan Fuster i especialista en l’obra de l’assagista suecà.

El programa especial a Sueca serà possible gràcies a la col·laboració del consistori. La conductora del matinal comptarà també amb l’acompanyament de Francesc Pérez i Moragón, l’assessor extraordinari de l’Espai Joan Fuster, per descobrir la instal·lació cultural al públic i oients.