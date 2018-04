Mati Devesa, Julia Díaz i Sonia Mele, grs de Narrativa bruanyadores del VII Concueu amb enfocament de gènere Isabel de Villena

Print This Post

La Casa de Cultura de Burjassot ha sigut testimoni del lliurament dels premis del VII Concurs de Narrativa breu amb enfocament de gènere Isabel de Villena. Un lliurament de premis que començava amb el monòleg de Patrícia Espill, que posava a riure a tots els presents en el saló d’actes del citat espai municipal.

Les guanyadores en l’edició d’enguany han sigut Mati Devesa Alcaraz, en la categoria de 10 a 13 anys, amb el relat La lluita d’Anna i Lluc, Julia Díaz Peris, en la categoria de 14 a 17 anys, amb el relat La costa i Sonia Mele Port, amb el seu relat 8 de març de 2043.

Les guardonades van rebre el seu premi, gentilesa de la Universitat de València i de Burjassot Llibres que han volgut col·laborar activament en el concurs, de mans de la Regidora d’Igualtat, Lluna Àrias, que va estar acompanyada en l’acte per l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, les Regidores d’Educació i Promoció del Valencià, Olga Camps i Maria Viu, respectivament, i el Regidor de Policia Local, Manuel Pérez Menero.

El Concurs de Narrativa breu amb enfocament de gènere Isabel de Villena es convoca any rere any per part de l’Ajuntament de Burjassot, des de la Regidoria d’Igualtat i a través de Espai Dóna, el servei integral d’atenció a la dona del Consistori.

Els relats guanyadors de l’edició del concurs d’enguany poden llegir-se en la web municipal, www.burjassot.org.