Mayor instarà al ple a donar suport als PGE davant la inversió de 29,5 milions per a Cullera

Connect on Linked in

L’alcalde assegura que la injecció econòmica prevista per Foment garantix la conclusió de la A-38

La inversió prevista de 29,5 milions d’euros en els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) per a impulsar la finalització de la variant Cullera-Favara de l’A-38 és vista com a «clau» per al futur de la ciutat per part de l’alcalde cullerenc, Jordi Mayor. No solament perquè eliminarà el punt negre que acumula més accidents de la Xarxa Viària de l’Estat, sinó també perquè aconseguirà que la ciutat tinga una nova entrada sud més d’acord a les seues necessitats actuals.

Per això, el primer edil ha anunciat hui que instarà al ple municipal a pronunciar-se i proposarà una moció de suport als comptes generals presentats pel Govern d’Espanya presidit per Pedro Sánchez.

«Cal que es visibilitze el suport del municipi a uns pressupostos que representen la major inversió de les últimes dècades rebuda per Cullera per part del Ministeri de Foment, dirigit pel valencià José Luis Ábalos qui des del primer moment ha sigut sensible a esta reivindicació», ha dit el primer edil.

«Hem estat anys demanant que s’acaben les obres i ara tenim una gran oportunitat. No s’entendria que algú estiguera en contra d’esta inversió que atén una reivindicació històrica de Cullera i la comarca de la Ribera Baixa», ha valorat Mayor.

L’alcalde de Cullera ha expressat que les «gestions» realitzades davant el Ministeri de Foment per part del president de la Generalitat, Ximo Puig, han donat els seus fruits i «hem fet entendre al nou Govern d’Espanya que acabar la variant és important perquè es tracta d’una qüestió de seguretat viària, en primer lloc, i de millora dels accessos a una ciutat de gran pes en el turisme de la Comunitat Valenciana com és Cullera».

La inversió de 29,5 milions d’euros és la segona més alta prevista per Foment per a la Comunitat en matèria d’infraestructures, solament superada per la partida de Conservació i explotació de carreteres.

A l’A-38 es destinen 25 milions d’euros més que en els anteriors pressupostos de l’Estat, elaborats per l’antic Govern de Mariano Rajoy, el que representa un increment del 559 % de la inversió.

Per a la màxima autoritat local, «es fa justícia» i es posa fi a les «inversions raquítiques dels últims anys, que condemnaven a l’obra a anar al ralentí sense data prevista de finalització».

Reivindicació històrica

La finalització de les obres de l’A-38 és una de les màximes reivindicacions de Cullera en matèria d’infraestructures. El nou govern municipal va reclamar a Foment només accedir al poder la reactivació de les obres, fet que es va aconseguir a la fi de 2015.

Des de llavors, els treballs han avançat lentament amb dotacions pressupostàries escasses, com la de 4 milions de l’exercici passat. L’autovia servirà com a alternativa a la vella N-332, on s’han continuat succeint els accidents de trànsit, alguns amb resultats fatals en saldar-se amb víctimes mortals.

D’altra banda, Cullera aspira al fet que la variant active la nova entrada sud del municipi, la qual cosa evitaria en gran mesura que l’accés a la zona turística es faça per l’entrada nord, traient d’esta manera gran part del trànsit rodat fora del nucli urbà, ja que es podria accedir directament a Sant Antoni a través de la circumval·lació del Bulevard evitant haver de creuar tota la ciutat.