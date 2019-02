Medi Ambient publica l’acord de declaració d’urgent ocupació de béns i drets per a executar obres del postrasvassament Xúquer-Vinalopó

Print This Post

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana l’acord de declaració d’ocupació urgent dels béns i drets subjectes a l’expedient d’execució d’obres del postrasvassament Xúquer-Vinalopó (marge esquerre tram 1-subtrams pq 0.000 a pq 10.600), aprovat el passat 18 de gener per e lple del Consell. Es pot veure en l’enllaç:

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/08/pdf/2019_1173.pdf .

La connexió Xúquer-Vinalopó permet la transferència d’aigües excendentàries del Xúquer per a pal·liar la sobrexplotació d’aqüífers i el dèficit de proveïments de l’àrea del Vinalopó, L’Alacantí i Marina Baixa.

El postrasvassament és la infraestructura necessària per al transport, regulació i distribució dels cabals del Xúquer des de l’obra construïda pel Ministeri fins als diferents aprofitaments, per la qual cosa l’execució d’aquestes obres és prioritària per a l’eficàcia del transvasament.

Es tracta d’una actuació subjecta a la normativa d’aigües i a la planificació hidrològica. Les obres de postrasvassament que executarà la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient permetrà aprofitar els cabals sobrants en la desembocadura del Xúquer a les comarques del Mig Vinalopó i l’Alacantí.