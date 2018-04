Medi Ambient de Sueca assegura que la campanya contra el mosquit tigre i la mosca negra ha estat ininterrompuda

Connect on Linked in

La vigilància d’estos dos vectors s’ha mantingut en els mesos d’hivern i la campanya activa va començar la setmana passada

Sueca, 24/04/2018.Des del passat 2016, Sueca ha actuat de forma molt activa en el Consorci de la Ribera per la lluita i el control dels vectors del mosquit tigre i la mosca negra, incorporant nous municipis al projecte de manera que es reforça el treball del Consorci a l’hora d’aplicar uns tractaments que han de tindre una extensió territorial, mentre més completa millor, perquè siguen més efectius.

Les actuacions d’enguany començaran al municipi esta mateixa setmana, a càrrec de la mateixa empresa Lokímica S.A. En resposta a les afirmacions del PSPV-PSOE de Sueca, el departament de Medi Ambient assegura que totes les actuacions són preventives, conforme ja es va explicar durant les dos temporades passades. “Ataquem els ous i les larves amb la finalitat que no arriben a convertir-se en adults en el cas del mosquit tigre. I és als domicilis particulars on més es generen estos insectes, als testos, canalons, utensilis que poden emmagatzemar xicotetes quantitats d’aigua, excés de reg, etc. Cal llevar els platerets dels testos, o posar-los arena, regar justet, netejar els canalons, tirar de quan en quan lleixiu als desaigües exteriors de la casa…” ha apuntat la titular de Medi Ambient, Isabel Jiménez.

Als carrers ja es tracten els embornals i es fan analítiques per detectar ous i larves. Per als mosquits adults, el tractament es fa en llocs allunyats de la població i amb els permisos corresponents.

En relació a les picadures, l’Ajuntament de Sueca, igual que en la temporada anterior, facilita una urna a l’entrada de l’edifici consistorial perquè les persones que han patit picadures puguen assenyalar el lloc geogràfic on creuen que estes han tingut lloc, omplint un formulari amb el seu nom i número de telèfon, per poder facilitar a l’empresa tota la informació i que esta puga emprendre les actuacions pertinents.

A més a més, si estes picadures són molt molestes, el departament de Medi Ambient recomana acudir al centre de salut. “Però una cosa és clara, esta plaga no va a desaparéixer, es pot frenar per controlar-la, però ara per ara és molt difícil d’eradicar” ha afegit Jiménez. En este sentit, ha explicat que el Consorci va a posar en marxa un projecte pilot als municipis d’Albalat de la Ribera i a Polinyà que consisteix en una solta de mosquits mascles que han estat tractats per convertir-los en estèrils, de manera que no puguen fecundar a les femelles, per frenar la seua reproducció. L’efectivitat d’este nou tractament es coneixerà al final de l’actual campanya i si és positiu s’incorporarà a tots els municipis del Consorci.

Pel que fa a la mosca negra, el procediment és atacar-la als llocs on hi ha corrents d’aigua amb vegetació. Es fan inspeccions dels focus i també es tracten preventivament. En este sentit, “cal assenyalar que lluny de la inacció, va estar l’Ajuntament de Sueca la temporada passada el que va obtindre a base de la seua insistència un tractament aeri extraordinari que es va sol·licitar a les Conselleries de Medi Ambient i Salut Pública, des d’Alzira i fins Cullera, seguint el recorregut del Riu Xúquer on s’havien cartografiat prèviament els focus més importants” ha recordat Jiménez.

De tota manera, des de la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sueca, assenyalen que els tractaments no s’han interromput en cap moment. Si bé és a partir d’ara quan es comencen a intensificar, el treball de control d’estos vectors no ha estat interromput entre campanya i campanya. És per això que la regidora de l’àrea, Isabel Jiménez, vol transmetre a la població un missatge de tranquil·litat, tot assegurant que les actuacions pertinents estan duent-se a terme, i trasllada el seu prec a la ciutadania perquè informen a l’Ajuntament si en alguna zona concreta (propietats privades, carrers, etc.) detecten presència del mosquit tigre per tal que l’empresa puga efectuar la corresponent comprovació i actuar per eliminar el focus.