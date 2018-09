Medusa Festival obri hui la preinscripció per a comprar els abonaments de l’edició 2019

Connect on Linked in

Medusa Festival, que se celebra en la ciutat de Cullera (València), inicará des del dia d’avui a les 18.00h mitjançant la seua pagina web www.medusasunbeach.com la preinscripció perquè tots aquells fans que desitgen obtenir un abonament per a l’any 2019, puguen aceder a la plataforma de compra el proximo dia 4 d’Octubre, únic dia escollit per l’organització per a posar a la venda 55.000 abonaments.

El Festival Valencià,que celebrarà la seua sisena edició en 2019 entre el 7 i el 12 d’Octubre disposarà d’una varietat de preus interessant.Els abonaments oscialarán entre els 30€ i els 120€ depenent del tram de venda, i les entrades VIP es posaran a la venda des dels 150€. A més 15000 places de zona de descans també estaran a la disposició dels seus clients que decidisquen passar una setmana en les seues instal·lacions.

La venda que es realitzarà el proximo 4 d’Octubre a les 21.00h mitjançant la web www.medusasunbeach.com tindrà com a requisit imprescindible estar preregistrado amb anterioritat en el termini estipulat per l’organització.

A més, en la nit d’ahir Domingo, el festival comunicava mitjançant les seues xarxes socials el resum del seu cinquè aniversari en un video aftermovie de prop de 6 minuts que revolucionava les xarxes en mostrar els millors moments de la ultima edició als seus fans.

El video es pot trobar en youtube en el següent enllaç : https://youtu.be/yonsh9_ti1i

El repte de 2019 serà superar un cartell d’artistes on ja han desfilat les superestrellas David Guetta, Carl Coix, Martin Garrix, Hardwell, Richie Hawtin, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki o Alesso entre molts uns altres, i marques com Qdance, Circoloco, Ants, Or Vell, Remember Mania.

“Medusa segueix creixent, l’afecte del públic és evident i cada any donem passos per a seguir sorprenent als nostres Fans. 2019 Oferirà un impás per a nosaltres, hem fet un pas ferm tant aqui com en la Internacionalització del Festival amb el salt a Mèxic i Las Vegas” Manifestava el portaveu Andreu Piqueras.