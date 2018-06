El Menja’t Sollana: un diàleg entre la cultura, l’oci i la gastronomia.

Print This Post

Divendres que ve dia 8, Sollana donarà inici a una nova edició del Menja’t, una singular iniciativa promoguda per l’ajuntament de la localitat de la Ribera, en la qual, i durant tres dies, la música, la gastronomia i l’oci proporcionaran una atractiva combinació de propostes lúdiques i festives dirigides a tot tipus de públic.

Aquesta cinquena edició del Menja’t Sollana s’iniciarà el divendres a les set de la vesprada, amb l’acte de benvinguda a càrrec de l’actriu Lola Moltó, coneguda per la seua participació en la sèrie L’Alqueria Blanca. Entre les novetats més destacades del programa, cal assenyalar una mostra de cuina valenciana que presentarà el centre de formació gastronòmica Altaviana.

També és destacable l’actuació de la companyia Maduixa Teatre, que representarà a l’aire lliure Mulïer, un espectacle de dansa que ha recorregut els principals festivals de l’estat i que va ser premiat en la passada edició dels premis Max de teatre.

Així mateix, durant els tres dies, hi haurà actuacions com les de la Babalú Swing Band i el seu homenatge a la música americana dels anys 40, la rumba llatina de Saül Vanaclocha i l’humor del monologuista valencià Raúl Antón.

El públic infantil també tindrà reservat un apartat destacat en el Menja’t, amb l’actuació musical de Ramonets, i una completa mostra de jocs infantils tradicionals, que estarà muntada durant els tres dies.

Com és habitual, l’oferta gastronòmica serà un dels punts forts de la programació. Per a açò, una dotzena de restaurants, bars i comerços de Sollana muntaran els seus stands per a oferir, a preus populars, una variada selecció de productes de l’àmplia gastronomia local.

L’alcalde del municipi, Josep Vicent Ferrer, ha volgut destacar la voluntat d’incloure en la programació a grups musicals de Sollana. Així, al costat de la ja esmentada actuació de Vanaclocha, està prevista la intervenció de dues formacions locals com són la dixieland i la batucada de l’Associació Amics de la Música Moderna.

Així mateix, ha volgut destacar Ferrer l’impuls econòmic que suposa el Menja’t per al teixit comercial del municipi.

El Menja’t Sollana està organitzat per l’Ajuntament de Sollana i compta amb el suport econòmic de la Agència Valenciana de Turisme, el Institut Valencià de Cultura i el Patronat de Turisme de la Diputació de València.