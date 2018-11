Mer Bohigues compleix el seu somni al ser exaltada com a Fallera Major d’Alzira

Print This Post

Una nit en la qual es visqueren moments molt emotius.

Mer Bohigues ha complit el seu somni de ser exaltada com a Fallera Major d’Alzira.

L’acte va omplir de gom a gom el gran teatre d’Alzira en una nit on es visqueren moments molt emotius.

Mer va imposar les bandes a les components de la seua Cort d’Honor i a les falleres majors de les 35 comissions de la capital de la Ribera.

A més, Mer va rebre a les diferents associacions de la ciutat i a falles convidades de localitats com Algemesí, Gandia, Dénia i Elda, entre altres.

Un dels moments que va posar en peu al gran teatre va ser l’entrada de la Fallera Major de València, Marina Civera.

Una fallera major amb arrels riberenques.

El President de la Junta Local Fallera, Jaume Bohigues va animar a tots els fallers i les falleres d’Alzira a gaudir d’un nou exercici faller.

Per altra banda, l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, va destacar el paper de les falles com una festa que treballa cada vegada més per la igualtat.

El Gran Teatre es va tornar a posar en peu per acomiadar a la Fallera Major de 2018 d’Alzira, Lourdes Burgos.

En l’acte de la seua exaltació, Mer va viure nervis, alegria i emoció.

L’acte va concloure amb la interpretació de l’himne regional.